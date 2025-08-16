CBNK prevé multiplicar por siete el ahorro de los planes de empleo a final de año

CBNK, el banco que dio lugar fruto de la fusión de Banco Caminos y Bancofar, se lanza a por los autónomos. Así lo cuenta Andrés Montiel, director de seguros y pensiones de la entidad a este medio: "Muchos de nuestros clientes son autónomos, en especial los que provienen del sector farmacéutico. Y viendo las limitaciones que hay en los planes de pensiones fruto de la reforma de Escrivá -la aportación máxima de un plan individual son 1.500 euros anuales- sí que ha surgido la oportunidad con este tipo de producto".

Actualmente los planes de empleo simplificados, que se lanzaron con el objetivo de acercar a los autónomos una alternativa a la pensión pública y así complementarla, tienen un límite de aportaciones mayor -8.500 euros anuales- y una mejor fiscalidad. "Estos son los únicos fondos de pensiones que tienen un comportamiento positivo a día de hoy" explica Montiel que a su vez indica que a finales del año pasado CBNK lanzó el suyo propio y que a día de hoy gestiona 1,5 millones.

"Estimamos acabar cerca de los 10 millones de ahorro gestionado a final de año, con el previsible rally que tienen estos productos a partir de octubre-noviembre", desvela. Eso implicaría, por tanto, multiplicar por siete los fondos gestionados por la entidad.

En donde el banco, por el momento, no quiere tomar un partido activo, es en los planes de pensiones de colectivos. Hasta el momento solo el de la construcción, gestionado por VidaCaixa es el que recibe ingresos de una iniciativa que se encuentra en stand-by. "Este tipo de planes requiere mucho esfuerzo, hablar con muchos actores como la patronal, sindicatos... de momento vemos mucho más sencillo el crecer en clientes vía los planes de empleo simplificados", aclara Montiel cuando fue preguntado por si sería una opción el liderar este tipo de fondos colectivos para los farmacéuticos o los ingenieros.

Nuevos horizontes

Además, el banco está en un proceso de transformación y se está reorientando hacia líneas más empresariales, tal y como detalla el directivo. "Hemos ido reforzando el equipo tanto en banca como en seguros para incrementar nuestras capacidades comerciales en este área", argumenta.

Por ello, CBNK, a través del operador de bancaseguros, está trabajando en un nuevo seguro de caución: "Próximamente, lanzaremos este producto para nuestros clientes, que además al ser compañías de ingeniería, acuden a muchas licitaciones públicas, donde cada vez son más frecuentes los seguros de crédito".

Pero el banco tampoco se olvida de los particulares. Montiel desveló a este medio que están trabajando "en añadir nuevos servicios al seguro de salud", actualmente ofrecido por Asisa, y también afirman estar ultimando otras propuestas como el ofrecer un nuevo seguro de mascotas con contratación 100% online junto a Mapfre.