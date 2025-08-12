Alantra cree que BBVA no puede subir la oferta por Sabadell sin "destruir valor"

La firma de análisis de valores Alantra ha avisado de que si BBVA sube el precio de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, se destruiría valor para los accionistas, según se desprende de un informe que ha recogido Europa Press.

Los analistas de Alantra han analizado la decisión de BBVA de seguir adelante con la OPA, tal y como comunicó este lunes tras el cierre de mercado, a pesar de que la ley le facultaba a retirarse tras la decisión de Banco Sabadell de vender TSB.

"El anuncio de seguir adelante con la oferta está en línea con nuestras expectativas, aunque hubiéramos preferido que BBVA siguiera la vía Orcel de retirar a Unicredit de la oferta por BPM, admitiendo que las cosas habían cambiado desde que se lanzara la oferta", ha dicho Alantra.

La firma espera que BBVA lance la oferta a comienzos de septiembre, lo que implicaría una mejora con un mayor componente de efectivo. "En nuestra opinión, una oferta hostil así destruiría valor para los accionistas, y por tanto permanecemos cautos en BBVA", ha dicho Alantra.

La casa de análisis mantiene una recomendación de mantenerse 'neutral' con las acciones de BBVA, asignando un precio objetivo de 16 euros.