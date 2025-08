La junta del Sabadell moviliza a sus pequeños accionistas que expresan dudas sobre los dividendos con la opa y el peaje fiscal

Las dudas sobre la remuneración con y sin opa de BBVA, el peaje fiscal en caso de acudir al canje o una defensa cerrada a Banco Sabadell y su cúpula directiva centraron este miércoles las intervenciones de los accionistas del banco. En las dos juntas celebradas en la Fira de Barcelona para aprobar la venta del británico TSB y repartir 2.500 millones de euros en dividendos extraordinarios han tomado la palabra una docena de inversores particulares, en su mayoría empleados o clientes de la entidad, junto a las tradicionales intervenciones de algunos representantes sindicales con la queja de que la plantilla no recibe la recompensa adecuada por su esfuerzo.

Juan Corominas, exconsejero y antiguo vicepresidente del Sabadell y miembro de la asociación de minoritarios, apoyó que la venta del TSB es "un buen negocio" para el banco y advirtió que los accionistas de vallesano cobrarán más con los 6.300 millones prometidos entre 2025 y 2027 que los 36.000 proyectados por BBVA entre 2025 y 2027. Tras valorar las "decisiones transcendentes" adoptadas por la cúpula de la entidad "para la defensa de nuestro banco ante la opa", otro accionista empresario requirió aclaraciones sobre la insistente reclamación a BBVA de que sea muy transparente con el folleto, o cuál es el impacto fiscal si acuden al canje.

El vicepresidente de la Asociación de Pequeños y Medianos accionistas del Sabadell, Josep de Marfá, tomó la palabra para apoyar la venta del TSB, que según desveló ya la había propuesto al presidente de la entidad y rechazar la opa. "El Sabadell, en Sabadell", manifestó.

Y aprovechó para expresar su reconocimiento al presidente del banco, José Oliu: "Admiramos su constancia, su decisión, su empuje, su fuerza", y para el consejero delegado, César González-Bueno: "Lleva el timón desde hace tiempo y se nota, desde hace tiempo este banco tiene un rumbo".

También hicieron uso del turno de palabra varios accionistas para respaldar a la dirección en su defensa numantina. "Me gustaría saber hasta qué punto hay que tener en cuenta este sentimiento de pertenencia a la sociedad, a Sabadell, a Cataluña, frente a los cantos de sirena de otra propuesta", apuntó Jordi Portales. "Mi confianza y apoyo, como el 99% de los accionistas minoritarios e institucionales que desean que Banco Sabadell siga en solitario con su plan estratégico lanzado el aviso a BBVA, indicándole que hoy en día no vamos a aceptar este canje de acciones en la opa", agregó José Antonio del Barrio."Siempre he confiado en el buen servicio de Banco Sabadell, su capacidad de escucha, de orientar, me he sentido muy protegida y mis ahorros protegidos", apuntó a su vez Teresa Dalmau, clienta y antigua trabajadora de la entidad.

Desde el lado sindical también tomó la palabra Laura García, de UGT; y Vicente García, de la Intersindical, para exponer el "compromiso" demostrado por la plantilla, especialmente para mostrar la fortaleza y capacidad de la entidad en la actual situación, sin que sea reconocido adecuadamente. "Quieren aumentar el negocio, pero mantienen los gastos congelados", indicaron, lamentando que el esfuerzo "no se transforma en mejores condiciones de trabajo, que empeoran año a año". "Hemos conseguido objetivos extraordinarios, nuestra capacidad y compromiso no conocen límites. Cuentan con una plantilla extraordinaria", agregaron, con la queja de que cuando pueden recompensarlo "siempre van a mínimos".

Oliu y González-Bueno reconocieron el esfuerzo de la plantilla. "No podemos estar de acuerdo con que la gente que trabaja en Sabadell es absolutamente extraordinaria y su comportamiento ha sido y será ejemplar", apuntó el consejero delegado, aunque subrayó que buen clima laboral, con un récord del 78% en compromiso, y detalló que la subida salarial fue del 5,2% el pasado año frente al 4% fijado en el convenio.

En contestación a los accionistas, el consejero delegado explicó que demandan que el folleto del BBVA con la opa que debe aprobar la CNMV tiene que ser "muy claro" en aspecto como la remuneración al inversor. "Lo primero: si ustedes van a percibir en los próximos doce meses un 25% del valor de sus acciones en dividendos y recompras o no. Y si en los próximos tres años un 40% del valor de sus acciones actuales", indicó en alusión a lo que ha prometido Sabadell con su plan estratégico.

Apuntó además la falta de claridad sobre las sinergias estimadas por BBVA que cuando lanzó la opa estimó en 850 millones al año por ahorros de costes y con la resolución del Gobierno se habrían volatilizado. "Hoy las sinergias durante tres años o cinco nuestra estimación es que son cero", afirmó.

En materia de fiscalidad Oliu refirió que la operación no puede acogerse a las exenciones que sí tienen otras operaciones similares al incluir, junto al canje accionarial, un pago en efectivo que supera el 10% del valor nominal de las acciones de BBVA: abonará 70 céntimos de euro por título y su valor nominal es de 49. Esta condición exige que se trate fiscalmente como si se vendieran las acciones de Banco Sabadell y se adquirieran las de BBVA, de forma que el ahorrador tendrá que tributar por entre el 19 y 30% en su declaración de renta por las plusvalías.

El banquero cerró las juntas con el consejo al accionista de que se lo piense bien: "Feliz verano y que reflexionen bien el día que tengan que decidir si desean seguir con el proyecto de Banco Sabadell como banco de referencia o no", concluyó.