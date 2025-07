Benhamou (CaixaBank): "Hemos agotado los 500 millones del fondo de deuda con un año de antelación, por eso lo duplicamos"

La banca apenas se ha adentrado en la financiación alternativa, dominada por los fondos de direct lending, debido a la complejidad y el mayor perfil de riesgo de las operaciones. CaixaBank es de las escasas y raras excepciones. A finales de 2022 lanzó el Fondo Added Value, dotado de 500 millones de euros y con un horizonte de inversión de tres años. Marc Benhamou, el director de Banca de Empresas de la entidad, desvela que ha comprometido la inversión con un año de antelación y con un satisfactorio desempeño. Una razón que empuja al banco a duplicar su presupuesto, hasta los 1.000 millones, y ampliar las tesis de inversión.

¿Qué balance realizan del vehículo?

Un balance muy positivo. Llevamos dos años largos desde que se puso en marcha y ha tenido una muy buena aceptación por parte de nuestros clientes. A destacar, la normalidad con la que se ha venido trabajando en el banco con este nuevo instrumento. En cuanto a sectores, ha sido muy, muy diversificado y creo no se han repetido ninguno en las operaciones. Tenemos desde agroalimentario-pesca, sociedades de cartera, de acciones, ocio, restauración, alquiler de maquinaria, transportes por carretera, transporte aéreo... También muy diversificado respecto al ticket. Aunque el ticket medio está en torno a los 20 millones de euros, el fondo está creado para hacer operaciones entre 5 y 50 millones y tenemos de ambos importes. Esto es bueno: el fondo no está encorsetado ni por sectores ni necesariamente por tamaño de empresas ni por necesidades.

¿Por qué se duplica el presupuesto antes de agotarlo? Hasta mayo, el fondo había inyectado algo más de 300 millones en 14 operaciones...

Estamos cerca de los 340 millones y tenemos operaciones aprobadas que hacen que la suma de, entre lo formalizado y lo aprobado pendiente de formalizar, supere los 500 millones. Técnicamente podríamos decir que lo hemos agotado. Este es uno de los motivos, pero no solo. Hemos aprovechado también para ampliar el rango de clientes que puedan tener acceso al vehículo y que más clientes de CaixaBank se puedan beneficiar del instrumento.

¿Volverán a ampliar la dotación si se quedan cortos con los 1.000 millones?

Estamos confortables desde un punto de vista de negocio, comercial y de riesgos, con una monitorización mensual de las operaciones y está yendo muy bien. No podemos adelantar nada porque precisamente acabamos de ampliarlo ahora. Estamos trabajando a gusto con el instrumento y creemos, y esto es lo importante, que nuestros clientes también lo han acogido muy bien y les aporta valor.

Han ampliado el tipo de operaciones que financian: ahora admiten empresas participadas por fondos de capital privado, compras de compañías por los socios financieros, firmas con un mayor nivel de endeudamiento... ¿Detectan más necesidades o disponen de más capacidades?

Bueno, es la combinación de las dos. Arrancamos en 2022 para cubrir una necesidad y también para aprender, para entender el funcionamiento de este nuevo servicio y también el nivel de aceptación por parte de los clientes. Teníamos también que monitorizar cómo avanzaba en términos de riesgo, de consumos de capital, y la verdad es que nos encaja. Hay una demanda también creciente en el mercado y, por lo tanto, ¿por qué no ampliar rango e incorporar algún sector que al inicio no lo incluimos por, probablemente, prudencia y también el tema de las compras apalancadas o dar entrada a fondos de capital riesgo?

¿Qué sectores incorporan y quedaría todavía alguno sin cubrir?

Nos quedaba turismo, el sector hotelero, quizá porque se podía entender que, por la propia estructura de las operaciones, no fuese necesario este instrumento y lo hemos incorporado. En cualquier caso, somos líderes en turismo, en financiación de hoteles en España. Queda fuera ahora el financiero, donde simplemente no tiene sentido, y el inmobiliario que, por el tipo de financiación que precisan las promociones inmobiliarias, tampoco le vemos sentido.

¿Ampliarán las tesis de inversión?

Estamos confortables. Hemos ampliado mucho el rango del mundo de la TLB (Term Loan B) y vamos a ver cómo va. El governance de este instrumento necesita aprobación por todos los órganos del banco y además necesitamos comunicarlo al regulador. Por lo tanto, no podemos cambiar unilateralmente las reglas del juego y creo que eso es bueno además.

¿Han registrado ya alguna devolución sobre el capital desplegado?

Tenemos una operación porque el cliente, de forma voluntaria, nos ha amortizado anticipadamente, y es uno de los puntos positivos que tiene el fondo versus la competencia. En la competencia no puedes amortizar anticipadamente o tienes un periodo de non call que no te dejan hacerlo y, si lo haces, debes pagar una barbaridad de intereses por anticipado -durante los primeros dos años suelen exigir una parte proporcional de todos los intereses que dejarían de ganar para no erosionar la TIR-. Solo tenemos esta por el periodo del fondo y nos ha venido muy bien porque así hemos demostrado también que es un producto que rota.

¿Por qué incorporan esta singularidad en una financiación 'bullet' -repago en la última cuota-?

En CaixaBank hacemos banca de clientes, buscamos relaciones estables. Puedes hacer banca de operaciones, que también es perfectamente defendible, o hacer banca de clientes. Nosotros no buscamos hacer una operación, ganar dinero..., sino acompañarle durante toda su vida. Supone que no solo aspiramos a tener una operación concreta de un TLB, sino que probablemente participamos también en el resto de su financiación y también cubrimos sus necesidades de transaccionalidad, su corto plazo. Vemos, al final, esa operación dentro de la relación global y la visión de largo plazo.

¿Qué rentabilidad tiene o tendrá el fondo?

Lo que te podemos contar es que estamos cumpliendo con los objetivos de rentabilidad ajustada al riesgo que se definieron hace más de dos años. Es otro los motivos que nos anima a continuar y hacer la ampliación.

¿Cuál es el encaje del fondo de deuda dentro de la estrategia de CaixaBank?

Esto se puede explicar con un ejemplo. Nos podemos imaginar una empresa en crecimiento que tenga que hacer unas inversiones potentes, que, al mismo tiempo, necesite oxígeno y que, como consecuencia de este crecimiento, aborde nuevos mercados... Nosotros tenemos la capacidad de financiar estas inversiones con un tramo A, de darle oxígeno para crecer con un tramo B, con un TLB, y además en la misma conversación ofrecer al cliente una solución de factoring internacional para esos nuevos países que incorpora. Esto es difícil de igualar. Te exige escala y exige mucha especialización. Y esto nos diferencia de nuestros competidores, de los fondos de deuda que solo pueden acceder a financiación con un tramo B. Los clientes valoran mucho poder tener este entendimiento global de sus necesidades de financiación a corto y a largo y con diferentes tramos.

¿Su visión es cubrir cualquier necesidad del cliente más que abrir una nueva brecha de captación?

Exacto. Es verdad que tiene que tener una rentabilidad detrás, pero lo que nos mueve es acompañar al cliente con todas sus necesidades. Es verdad que hace tres años, al no atender esto, nuestros clientes estaban yendo hacia otros sitios para cubrir esta necesidad. Ahora lo incorporamos. Evidentemente tiene que dar rentabilidad, como es el caso, y nos tenemos que sentir cómodos todos: negocios, riesgos y el banco en general.

¿Tendría sentido para CaixaBank apalancarse en el fondo como vehículo de inversión alternativo como ha hecho algún otro banco?

Nosotros lo tenemos integrado en balance. No es un fondo, con lo que no es tan evidente utilizarlo como un instrumento para sacar un producto de gestión alternativo. El BCE está preocupado por la banca en la sombra, ¿deberían despenaliza la financiación alternativa, que cueste menos capital, para que los bancos entréis con más comodidad? Es lógico pensar que, en cualquier ámbito de la vida, no solo en el financiero, si existen unas reglas deberían aplicar a todos por igual, no a unos sí y a otros no.