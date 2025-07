Santander, condenado a pagar 600 millones a AXA por un pleito sobre seguros en Reino Unido

Un tribunal británico ha condenado este viernes al Banco Santander a pagar 522,5 millones de libras (unos 600 millones de euros) a la aseguradora AXA, tras el juicio para dirimir la responsabilidad entre ambas compañías en la comercialización de pólizas de seguros de protección de pagos en el Reino Unido.

El banco ya tiene provisionado el riesgo por este litigio por lo que no impacta en los resultados de la entidad, pero no está de acuerdo con el fallo del Tribunal de lo Mercantil de Inglaterra y Gales emitido hoy y, según han avanzado a EFE fuentes de la entidad, tiene intención de recurrirlo.

La sentencia da la razón a AXA, que reclamaba 552,6 millones de libras (casi 634 millones de euros) en este litigio que buscaba aclarar la responsabilidad por la comercialización de estos productos, hace más de una década, que iban destinados a cubrir el riesgo de impago en caso de enfermedad o pérdida de empleo.

La realidad fue que muchos de los clientes que los contrataron no pudieron disfrutar de estas coberturas por las cláusulas que incorporaban los contratos.

En este caso concreto, se trataba de seguros de protección de pagos vendidos con tarjetas antes de 2005 por GE Capital Bank, una entidad adquirida por Santander en 2008, pero que habían llegado a AXA después de que el grupo asegurador comprara Genworth Financial Internacional Holdings en septiembre de 2015.

AXA consideraba que el acuerdo de comercialización firmado en el año 2000 entre las compañías de seguros y GE Capital Bank incluía una cláusula por la que este último banco indemnizaría a las aseguradoras por cualquier pérdida relacionada con la comercialización de seguros de protección de pagos, incluidas las compensaciones pagadas a clientes.

Santander adquirió GE Capital Bank en 2008, por lo que sostiene que dicha indemnización no debería aplicarse, ya que estaba sujeta a ciertas condiciones previas que no se cumplieron y, en cualquier caso, la indemnización no debería cubrir ventas realizadas antes de la firma del acuerdo de comercialización de 2000.

Aunque el tribunal respalda algunas de las cuestiones planteadas por Santander —como que no existía un acuerdo firmado entre AXA y Santander para resolver esta disputa—, el fallo considera que el acuerdo de 2000 entre las aseguradoras y GE Capital Bank se aplica no solo desde su firma, sino también a las pólizas vendidas antes de ese momento, y que las condiciones previas se cumplieron.

El caso incluye varias reclamaciones, entre ellas una presentada por AXA que sostiene que existe un acuerdo con Santander firmado en 2015 mediante el cual Santander se comprometía a asumir el coste de las compensaciones por PPI, aunque el banco niega que ese acuerdo fuera vinculante y la resolución judicial confirma esa postura.

En julio de 2017, Santander Cards UK –heredera de GE Capital Bank– y Santander Insurance Services UK comunicaron a AXA France que no aceptaban la responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas PPI contratadas antes de 2005, y alcanzaron un acuerdo mediante el cual el banco canalizaba las reclamaciones.

Sin embargo, en marzo de 2021 AXA demandó al Santander, al que pedía el reembolso de 636 millones de libras por este asunto. El banco solicitó que la demanda no fuera admitida y un tribunal británico estimó gran parte de sus argumentos, pero a finales de 2022 la aseguradora francesa modificó su escrito y reclamó una cantidad superior, 670 millones de libras.

En enero de 2023, Santander contestó a la demanda y, posteriormente, AXA redujo su petición a 552 millones de libras esterlinas. El juicio comenzó el pasado marzo y hasta este viernes no se ha conocido el fallo.