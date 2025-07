El negocio de vida y el de salud potencian los ingresos de las aseguradoras un 12,2% hasta junio

Los ingresos de las aseguradoras continúan en aumento y ya sobrepasan los 45.000 millones en el primer semestre del año, un 12,2% más que contrasta con el decrecimiento del 2,1% en junio de 2024. Así lo ha notificado la patronal de las compañías, Unespa, a través de los datos facilitados por la consultora Icea.

El sector confirma así su recuperación de un 2024 que fue negativo principalmente por el ramo de vida. Este, tras un año excepcional en 2023 por la situación de los tipos de interés, sufrió el año pasado el efecto comparativo y sus primas cayeron un 13,6%. Ahora vive un efecto rebote y su evolución es precisamente el impulso principal para las entidades, con un incremento del 18,2% en lo que llevamos de año, pasando de los 16.450 millones a los 19.448 millones.

Asimismo, el ahorro gestionado por las compañías también mejora un 3,43%, pasando de los 207.873 millones a superar los 215.000 millones.

No es el único ramo responsable de la aceleración de la facturación de las aseguradoras. En no vida, todos los ramos se anotan ingresos por primas superiores a los del año anterior, aunque salud es el que más destaca entre todos. Globalmente las primas de no vida pasaron de 24.000 millones a casi 26.000 millones, un crecimiento del 8%, donde el ramo sanitario dispara sus ingresos un 11,6% hasta los 6.766 millones.

No obstante, el ramo de automóviles sigue siendo el que más aporta a las arcas de las compañías, con 7.277 millones en primas, un 8,94% más. Ambos negocios se disputan el primer puesto en ingresos, aunque aún hay una distancia de casi 500 millones de diferencia, pero el crecimiento de personas con seguro médico junto a la espiral inflacionaria del sector están cercando ambos negocios. Sin embargo, autos también está envuelto en ese incremento de precios, lo que está retrasando ese sorpasso.

Por el resto de negocios, multirriesgos (fundamentalmente hogar) creció a ritmos del 6,8% hasta los 5.518 millones, mientras el resto de ramos de no vida, que aglutina riesgos industriales, accidentes y seguros de crédito y caución entre otros, el aumento en primas fue del 4,56% hasta los 6.420 millones.