El consejo de Sabadell se reúne esta tarde para decidir la venta sobre TSB Bank

El consejo de administración de Banco Sabadell se reunirá esta tarde para valorar las ofertas recibidas por TSB Bank y decidir una venta con la que recibiría más munición para mejorar el dividendo en su batalla por convencer al accionista para que no acuda al canje propuesto por BBVA.

En el tramo final habrían presentado ofertas Barclays y Santander, que valorarían el negocio británico del banco vallesano por encima de los 2.800 millones de euros. Las propuestas se encontrarían muy igualadas y permitirían sacar plusvalías, una línea roja que se ha marcado Sabadell porque ya avanzó que solo vendería si ofrece valor para el accionista.

"No es una poison pill o una píldora de veneno, sino que es una operación que, si tiene sentido se hará y si no tiene sentido no se hará con independencia de que la opa siga adelante o no", garantizaba la semana pasada su consejero delegado, César González Bueno.

Con la valoración próxima a los 2.800 millones, el vallesano podría anotarse plusvalías próximas a los 200 millones de euros. El Sabadell compró TSB Bank en el año 2015 a Lloyds Banking Group por 1.700 millones de libras (2.000 millones de euros), pero tiene contabilizada la filial con 2.200 millones en valor en libros.

El desfase de 500 millones extra se explica en las inversiones acometidas posteriormente en la filial, sobre todo, por los problemas que tropezó con la plataforma informática y que ocasionaron que la filial fuese un quebradero de cabeza para la entidad durante los primeros años.

Cuando BBVA y Sabadell negociaron en 2020 la fusión sin éxito, TSB cargó al grupo pérdidas por valor de 220 millones. Tras la reestructuración y reenfocar su estrategia, la entidad añadió ya el pasado año 253 millones en beneficio al grupo y espera un ritmo creciente de rentabilidad. Para 2025, prevé un aumento del 15% en su beneficio.

La entidad, que posee la séptima mayor red de sucursales del Reino Unido, cuenta con un 2% de cuota de mercado en hipotecas. Al ganador, le añadiría activos por valor de 46.000 millones de libras, compuestos principalmente por hipotecas, y depósitos de clientes por valor de unos 35.000 millones de libras.

La entidad cuenta con unos cinco millones de clientes frente a los 14 millones de Santander UK y los 20 millones de Barclays. Si el Santander sale ganador de la puja adquiriría una franquicia saneada después de las inversiones y reestructuraciones acometidas en los últimos años por el banco catalán. Santander dispone de casi 7.000 millones de euros disponibles después de haber vendido al austriaco Erste Group el 49% de su filial polaca, Santander Polska.

La venta del negocio británico le permitiría al banco catalán mejorar la remuneración del accionista en plena batalla por frustrar la opa y destinar parte de los recursos también a apuntarla su crecimiento, con un foco más centrado en España. Si decide vender tendrá que convocar una junta extraordinaria de accionistas para que aprueben la operación los dueños del vallesano, dando así cumplimiento al deber de pasividad al que está sujeto por ser objeto de una opa.