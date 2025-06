Torres recuerda que la ley permite a BBVA retirar la opa si el Gobierno fija condiciones inasumibles o se vende TSB

BBVA se ancla en que sean los accionistas de Banco Sabadell los que acaben decidiendo sobre la oferta de compra la víspera de que el Gobierno tome su decisión, aunque recuerda que la ley le permite retirarse si fijase condiciones inasumibles, como también lo habilita si se vende algún activo relevante como podría ser TSB. "Tenemos posibilidades legales de retirarnos en un caso y en el otro", explicó este lunes el presidente de BBVA, Carlos Torres.

"Si se nos imponen condiciones que no consideramos adecuadas, tenemos la posibilidad, igual que tenemos la posibilidad de que si hay una venta de un activo relevante que modifica el objeto de la oferta, también tenemos esa posibilidad", agregó sin querer ir más allá porque aseguró que el único supuesto que baraja el grupo es que la opa siga su curso.

"El escenario en el que confío es aquel donde, cuanto antes, los señores dueños, los accionistas de Banco Sabadell, puedan tener la capacidad de decidir si quieren o no quieren aceptar la oferta que les hemos presentado. Ese es el escenario en el que me anclo y es el escenario que contemplo y no contemplo ningún otro", refirió.

El baquero participaba en las jornadas de la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) que patrocina BBVA y eludió elucubrar sobre las alternativas que se abren ante un potencial endurecimiento de las condiciones por parte del Consejo de Ministros, añadiendo remedies a los pactados ya por la entidad con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "Si en general no tiene sentido una especulación sobre escenarios y posibles respuestas o decisiones que pudiéramos tomar nosotros en función de qué pueda pasar, muchísimo menos después de un proceso que lleva ya 13 meses y medio estando a 24 horas de la decisión", apuntó.

Torres defendió que la operación con Banco Sabadell "tiene mucho sentido estratégico", incluso para los accionistas de ambas entidades, pero quiso restar importancia a un eventual fracaso a preguntas específicas sobre un revés así. "Tampoco es una operación transformacional que la necesitemos para seguir teniendo el éxito que estamos teniendo, en absoluto. Seguiremos por un camino muy positivo por el que vamos", zanjó, reivindicando que el grupo vasco es la entidad de la zona euro, entre los quince competidores con los que se compara, que "tiene el mejor perfil de crecimiento".

"Somos el banco que más ha crecido en los últimos años, incluido el año pasado, incluido este primer trimestre de este año, porque tenemos un crecimiento del año pasado un 14% en nuestra inversión crediticia, un crecimiento de la base de clientes de 11 millones y medio de clientes, más que récord en captación, récord en crecimiento", subrayó.

A juzgar por el presidente de BBVA, "lo ideal" sería que el Gobierno retrase la difusión de su dictamen con los mercados ya cerrados si lo permite la dinámica del Consejo de Ministros para afectar lo menos posible, dado que ambos bancos cotizan. "Creo que sería bueno que no se comunicara una información a mercado abierto porque supone una interferencia en el posible buen funcionamiento de los mercados, pero se me escapa qué es lo que está previsto o cómo gestionar la situación tras la decisión del Consejo de Ministros", apuntó.

En relación a la potencial venta de TSB por parte de Sabadell, aseguró que no altera la operación. Si el vallesano acordase la venta del negocio británico y resulta aprobada por sus accionistas en junta, la filial aún continuaría en el balance del grupo ya que la ejecución de estas operaciones consume varios meses por las necesarias autorizaciones regulatorias.

Sin embargo, sí criticó que se abra un proceso así en mitad de la opa. "No es el momento idóneo para llevar a cabo un proceso de estas características, precisamente por las circunstancias que hay", apuntó con el símil de que es como si los administradores de una finca pusiesen en venta una propiedad o la troceasen, al margen de sus dueños, aunque sean los que tengan que dar la autorización final.

Al ser cuestionado sobre la eventualidad de que Banco Sabadell haya incumplido el deber de pasividad al que está obligado por ser objeto de una opa, Torres no quiso entrar porque hay "muy poca información" y es "confusa", aunque deslizó que algunas informaciones apuntan a la puesta en marcha de un proceso que sí comprometería las obligaciones legales. Admitió como "plausible" que el vallesano haya impulsado el proceso en un intento de frenar la opa, sin querer ir más allá por la falta de claridad al respecto.