Sabadell multiplica por nueve el dividendo recibido por la alianza en seguros con Zurich

Banco Sabadell ha recibido un dividendo récord fruto de su alianza con la suiza Zurich en el entorno de la bancaseguros. El banco catalán ha obtenido por los resultados de 2024 una remuneración de 101 millones de dólares (87,9 millones de euros al tipo de cambio actual), lo que sería la renta más alta desde que se forjó este pacto en 2008, aunque fue en 2013, con la fusión de todas la cajas de ahorro, cuando Sabadell pasó a ser el banco que es hoy.

En los 11 años que lleva presente la alianza en España, el pasado 2024 fue el que más remuneración obtuvo con la excepción de 2017, cuando el dividendo fue de 120 millones de dólares fruto de extraordinarios [ver gráfico]. Eliminando dicho periodo, tan solo en 2022 fue cuando se acercó a esos niveles de rentabilidad con 73 millones de dólares.

Este refuerzo coincide con un contexto de opa de BBVA, donde Zurich ha dejado claro que apuesta por su alianza en España. De esta manera, la compañía suiza afloró en el capital del banco vallesano e hizo aportaciones continuas durante más de un mes, hasta posicionarse con el 4,1% del accionariado el pasado marzo.

Remuneración asíncrona

No obstante, desde la compañía suiza explican a este periódico que la mayor remuneración en bancaseguros no tiene nada que ver con el contexto de la opa. Aclaran que ese dividendo no es pagado por la aseguradora hacia el banco como contraprestación de los servicios de distribución de seguros, sino que, al disponer de las tres joint venture (en seguros generales, vida y pensiones), son éstas mismas las que aportan el dividendo "en base a los beneficios de las sociedades locales y del ratio de solvencia de las mismas, sin que este mismo indicador a nivel de grupo influya", argumentan desde Zurich.

Lo cierto es que la política de remuneración no va al compás ni mucho menos de los resultados de las joint venture. De hecho, más bien parecen dos tendencias anticíclicas. En 2024 el beneficio de ambas sociedades cayó un 30% con respecto a 2023 mientras el dividendo se multiplicó por nueve. Esto se debió al excepcional ejercicio de hace dos años por los elevados tipos de interés gracias al ramo de vida ahorro. Pero en otros años también hay esas disparidades, como en el propio 2023 que, con uno de los beneficios más altos de la historia de las joint venture, el reparto para Sabadell apenas llegó a los 12 millones de dólares.

Donde sí hay una mayor sincronía es con la solvencia de Bansabadell Vida, aunque tampoco parece justificar el rebote de los dividendos. Las tendencias son similares entre 2016 y 2019, pero a partir de ahí se vuelven contrarias, tocando la solvencia mínimos históricos en 2022 –sobre el 150%–, aunque la repercusión al dividendo llegó al año siguiente. Desde entonces ambas curvas parecen haber vuelto a ir de la mano, aunque con un ejercicio de retraso: "La solvencia descendió en 2022 por motivos de mercado, de ahí que se redujeran los pagos en 2023. Posteriormente volvió a repuntar, lo que permitió un mayor dividendo en 2024" explican desde la compañía suiza.

El 60% del negocio de la suiza en España depende del banco

Ese cierto parecido en las curvas de solvencia de Bansabadell Vida y los dividendos se da por el mayor peso de esta sociedad conjunta en el negocio.

En el ramo de vida ahorro es donde Sabadell y Zurich tienen el principal negocio, ya que esta sociedad conjunta facturó el año pasado 1.859 millones de euros –más incluso que la propia filial de Zurich en España, que ingresó 1.166 millones–, mientras que la ocupada de los seguros generales –principalmente hogar, aunque también distribuye autos y salud– registró unos ingresos de 204,9 millones, es decir, unas nueve menos que los productos de vida.

En total, el grupo Zurich en su conjunto obtuvo unos ingresos por primas de 3.405 millones de euros en 2024, un 15,17% menos. Sumando las cifras de las joint venture, suponen alrededor del 60% de la facturación de la suiza en España, por lo que si la opa de BBVA finalmente fructifica, Zurich recibiría una cifra que puede ser cercana a 500 millones de euros, pero perdería gran parte de su negocio en detrimento de Allianz, quien tiene la alianza con el banco vasco.

En caso de que esto sucediera, por poner en contexto, Zurich, que en el primer trimestre de 2025 fue el cuarto grupo asegurador con un crecimiento del 40% y unos ingresos de 1.455 millones, pasaría a ser el decimocuarto player, por detrás de Sanitas, con 455,8 millones si se eliminan los ingresos provenientes de Bansabadell Vida y Bansabadell Seguros Generales. La primera de ellas está además en un proceso de recuperación respecto al 2024, con un incremento en las primas del 67,5% hasta los 945 millones, mientras que Seguros Generales facturó 54,4 millones, casi un 14% más.