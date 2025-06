Los productos de renta fija como las cuentas remuneradas, los depósitos a plazo fijo, las letras del Tesoro o los bonos del Estado han vivido casi dos años dorados entre 2022 y 2024, periodo en el que alcanzaron rentabilidades estratosféricas. La causa de este incremento de los beneficios de esos instrumentos estaba en el aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) ante el deterioro económico del Viejo Continente, que se mantuvieron altos mientras la inflación estuvo disparada. En algunos casos se pudo llegar a obtener hasta el 5% anual durante ese periodo, una cifra extraordinaria si se tiene en cuenta que estaba asegurada y no suponía casi ningún riesgo para el capital empleado.



Sin embargo, esa época dorada de la renta fija ha quedado atrás después de que el BCE haya rebajado sus tipos de interés nada menos que ocho veces entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025, algo que ha provocado que todos los productos mencionados en el primer párrafo hayan reducido enormemente su rentabilidad, llegando en algunos casos a caer por debajo del 2% anual.



Ante esta situación, muchos ahorradores se plantean qué hacer a continuación con su dinero, una cuestión especialmente delicada para los perfiles más conservadores que quieren obtener rentabilidad con su capital sin ponerlo en riesgo. Las alternativas no son muchas, porque no hay nada más seguro que la renta fija, pero existen varias soluciones interesantes de renta variable de bajo riesgo que pueden colmar las exigencias de estos usuarios. Una de las más interesantes es invertir en dividendos mediante ETF.