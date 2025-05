Cuentas bancarias para jóvenes y estudiantes: ¿qué ofrecen y cómo solicitarlas?

Los bancos siempre buscan llegar al mayor número de personas posible. Es por ese motivo que también ponen el foco en los más jóvenes, en aquellos que acaban de empezar su andadura en la sociedad. Ofreciendo tarjetas y cuentas bancarias a los estudiantes, lo que consiguen las entidades es fidelizar a este grupo de personas que, en un futuro, pueden traer una nómina o contratar una hipoteca.

Pero ¿cuáles suelen ser los factores diferenciadores en este tipo de productos? Para empezar suelen ser cuentas bancarias gratuitas. Al fin y al cabo, se trata de personas que no suelen tener ingresos o, en caso de tener alguno, no suelen ser muy estables, por lo tanto, es importante que disponer de este producto no les suponga un coste.

Otro aspecto a tener en cuenta es que estos productos suelen estar exentos de comisiones de mantenimiento, administración, o por realizar transferencias nacionales e internacionales dentro del espacio SEPA. Asimismo, suelen incluir el servicio de Bizum para que puedan enviar y recibir dinero fácilmente.

Además, en función de la edad del usuario, suelen incluir una tarjeta. Esta puede ser prepago, es decir, funcionar como un monedero y no estar asociada directamente con la cuenta bancaria, o de débito. La tarjeta puede ser de un tipo u otro en función del banco con la que se contrate.

También es habitual que estas cuentas incluyan incentivos o ventajas adicionales. Algunas entidades ofrecen descuentos en tiendas asociadas, promociones en plataformas de entretenimiento, suscripciones gratuitas durante un tiempo limitado o acceso a programas de educación financiera. Ejemplo de ello es Santander, que incluye descuentos exclusivos en los conciertos de algunos artistas.

Otro de los puntos destacables en las cuentas para jóvenes es la posibilidad de gestionar absolutamente todo desde una aplicación móvil. Muchas entidades bancarias invierten en el desarrollo de aplicaciones intuitivas, con diseños modernos que permiten consultar saldos en tiempo real, categorizar gastos automáticamente, fijar presupuestos mensuales, e incluso dividir pagos entre amigos o establecer metas de ahorro personalizadas.

Límites y restricciones

No obstante, las cuentas para jóvenes suelen tener ciertos límites o restricciones. Por ejemplo, pueden tener un límite de edad (suelen valer hasta los 25 o 30 años) o estar condicionadas a la situación académica del titular, como el hecho de estar matriculado en una institución educativa (universidad, formación profesional, etc.).

En definitiva, las cuentas y tarjetas dirigidas a jóvenes forman parte de una estrategia a largo plazo por parte de las entidades financieras. Son productos diseñados para adaptarse a las necesidades actuales de este segmento de la población, con el objetivo principal de generar un vínculo sólido y duradero que se mantenga a lo largo del tiempo.

Mediante servicios sin comisiones, soluciones digitales a la altura de las expectativas, ventajas adaptadas al perfil juvenil y una comunicación cercana y eficaz, los bancos logran posicionarse como aliados estratégicos en las primeras etapas de la vida financiera de los jóvenes.

¿Cómo se contrata?

Cada entidad ofrece condiciones diferentes para los jóvenes y, por ese motivo, desde Banqmi recuerdan que comparar es clave. Una vez se encuentra la entidad adecuada llega el momento de contratar la cuenta.

Si el estudiante o futuro titular de la cuenta es menor de 18 años, lo habitual es que la cuenta que se le cree vaya asociada a otra perteneciente a uno de sus progenitores. De esta manera, este tipo de cuentas permiten a los padres o tutores tener un control total sobre los movimientos y saldo disponible.

Generalmente, para abrirla se requiere presentar el DNI o NIE del menor y del tutor, el libro de familia o documento equivalente que acredite el parentesco y, en algunos casos, justificante de escolarización.