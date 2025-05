El Gobierno decidirá esta semana si eleva al Consejo de Ministros la OPA de BBVA sobre Sabadell

Este martes termina el plazo para que el Gobierno decida si eleva a escrutinio del Consejo de Ministros la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell después de cerrar una consulta pública para recabar opiniones sobre si la operación afecta a criterios de interés general.

Según la Ley de Defensa de la Competencia, el Ministerio de Economía podrá elevar la decisión a estudio del conjunto de ministros si aprecia razones de interés general afectadas. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ya ha avisado en varias ocasiones de su "preocupación" por el exceso de concentración bancaria, el riesgo de que genere una menor competencia en las condiciones del crédito para las pymes, que aumente la exclusión financiera, afecte a la cohesión territorial y al empleo, pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la OPA con compromisos y por unanimidad de sus consejeros.

De cara a tomar la decisión, abrió una consulta pública previa no vinculante en la que han podido participar ciudadanos, asociaciones y organizaciones y responder si se verían afectados criterios de interés general por esta operación. Así, abría una vía para manifestarse a quienes se quejaron de no ser escuchados por la CNMC durante el procedimiento y que están en contra de la operación. El Banco Sabadell ha sido uno de los participantes, mientras BBVA no lo ha hecho por considerar que es parte del proceso y ya ha canalizado su postura.

Lo previsible es que la OPA llegue al Consejo de Ministros, que deberá valorar la operación atendiendo a criterios de interés general, distintos de la defensa de la competencia. Se trata de un concepto amplio que abarca defensa y seguridad nacional, salud pública, libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional, protección del medio ambiente, garantía de los objetivos de la regulación sectorial o promoción de la investigación, siendo esta una lista no exhaustiva, según la ley.

Para hacer este análisis dispone de un mes y podrá confirmar la resolución de Competencia o añadir condiciones, siendo más probable esta última opción dada la inquietud del Gobierno y la exigencia de sus socios para que frene la OPA.

En el seno del Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha mostrado clara al afirmar que la operación "no puede salir". En el mismo sentido se han posicionado Junts y ERC, mientras el PNV ha pedido que BBVA contribuya en el País Vasco con "más unidades estratégicas" y fiscalidad, y no como ahora con una "sede nominativa y poco más". Además de poner condiciones a la operación, el Gobierno puede vetar la fusión legal de las dos entidades.

Con el paso por el Consejo de Ministros se alarga el momento en el que se abra el plazo de aceptación para que los accionistas de Sabadell se posicionen, lo que podría darse en pleno verano e incluso después. BBVA viene defendiendo que sean los accionistas los que decidan y Sabadell ha puesto el foco también en ellos en los últimos días al asegurar que la OPA "no tiene precio ni dividendo". El Sabadell está pendiente de fijar fecha para presentar su nuevo plan estratégico y lo quiere hacer lo más cerca posible del plazo de aceptación.