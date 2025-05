El bróker de seguros norteamericano Gallagher compra PIB Group

La correduría de seguros global Gallagher adquirirá PIB Group, según han confirmado fuentes cercanas a la operación a este medio. El precio de la transacción, no obstante, no ha trascendido, a pesar de que algunos medios de comunicación británicos han hecho algunas estimaciones. PIB Group no ha hecho comentarios.

Será, a pesar de ello, una de las operaciones del año en el mundo del seguro, ya que la norteamericana apenas tiene presencia en Europa. Tan solo tiene negocio de manera directa con su reaseguradora previa adquisición al negocio de WTW. Cuenta, a su vez, con una red de corredurías asociadas a través de la Red Verspieren Internacional, de la que forma parte Alkora en España.

El capital de PIB Group está compuesto en prácticamente un 75% por los fondos de capital privado, Apax Partners y Carlyle Group. El otro 25% es perteneciente a los socios de los diferentes países en los que está instalado el bróker, por lo que está muy repartido debido a las numerosas adquisiciones que el grupo ha ido haciendo por toda Europa.

La operación era un secreto a voces, puesto que los fondos llevaban tiempo trabajando en esta venta. Su CEO en España, Martín Navaz, ya dio por hecho en una entrevista con este medio que había "muchos candidatos", pero que buscaban a alguien que dejara implantado el actual funcionamiento del grupo.

Esta compra está aún pendiente de algunos trámites y la firma definitiva, para posteriormente ser presentada a los supervisores (en España, la Dirección General de Seguros) de los diferentes países en los que tiene presencia.

La estadounidense se convertirá en el segundo bróker a nivel mundial, tan solo por detrás de Marsh y adelantando a Aon, que no pudo fructificar su fusión con WTW. Actualmente Gallagher trabaja en unos 130 países, por los once en los que estaba presente PIB en Europa, tras el reciente salto de la compañía a Portugal.

La compañía tiene una facturación a nivel global de 6.000 millones en volumen de primas gestionadas, 300 millones de 'ebitda' y más de 4.000 empleados. De ellos, 450 están en España, cuya filial había hecho, desde su desembarco en 2021, más de 20 adquisiciones. En el último año facturó 500 millones de euros.

El plan de Navaz en España pasaba por hacerse fuerte en los riesgos empresariales, aunque su ramo principal eran las líneas financieras, y destacó a este medio el auge de los ciberseguros.