Intermundial valora acometer compras en Europa y Latinoamérica para su expansión

Manuel López, socio fundador y CEO de Grupo Atlantigo (Intermundial), acoge a elEconomista en sus oficinas de Madrid para dar a conocer los próximos pasos de la aseguradora de viajes en terreno nacional y, sobre todo, internacional.

Aquí el directivo se detiene especialmente, ya que la compañía está inmersa en un proceso de expansión internacional para continuar creciendo. Actualmente, además de en España, también estaba en Portugal, Italia, Irlanda y Reino Unido con presencia física. Ahora pone el foco en Latinoamérica, estando ya presentes también en México y Brasil, pero donde quieren intensificar la actividad comercial en lugares como Ecuador, Colombia, Argentina o Chile. Para ello, López no descarta ninguna de las formas para comenzar en dichos países: "Entrar mediante compras es una opción, está claro. No lo desestimamos en Latam ni tampoco en Europa, donde ya hemos visto una posibilidad en concreto" dijo, sin aclarar de cuál se trataba.

Pero en todo caso, López insiste en que tradicionalmente, la fórmula preferida por Intermundial para la internacionalización siempre ha sido el B2B (Business to Business). "A nosotros nos vale únicamente con un acuerdo para comenzar a operar en un país. Al principio seremos deficitarios, pero iremos consiguiendo nuevos clientes por referidos. Esa ha sido siempre nuestra filosofía y no nos ha ido mal", explica López. No obstante, resalta que tienen suficiente músculo financiero para acometer operaciones, aunque también podrían optar por buscar financiación externa.

Actualmente Grupo Atlantigo factura más de 100 millones al año. La compañía está compuesta a su vez por cuatro entidades, siendo Intermundial la pata principal al ser el bróker de seguros. A su vez ofrece servicios de asistencia al viajero (Servisegur); tiene a Mana, encargada de la gestión y suscripción del riesgo; y también ofrece servicio jurídico con Tourism & Law.

Toda esta denominación cambió con el rebranding en 2023, pero la ambición de este grupo de capital familiar es el mismo: "estar en la Champions League allá donde compitamos", dice López. Suyas son las pólizas que vende Viajes El Corte Inglés o Destinia, entre otros, aunque también se les puede ver en las grandes plataformas de internet, como Booking o Airbnb. Estos últimos socios representan para Intermundial apenas el 20% de la distribución, siendo el 50% las grandes turoperadoras y el otro 30% las agencias de viajes. López no cree que esto vaya a cambiar tanto si el grupo se asienta en Latam: "Las agencias online tienen una capacidad de crecimiento mucho más rápida, pero si acompañamos al otro modelo con tecnología, tienen aún más potencial", asevera.

El apagón y Renfe

La compañía reporta un "buen primer trimestre", aunque añade que España sigue teniendo trabajo en "desestacionalizar el turismo".

Pero donde apuntan haber tenido más trabajo ha sido en los últimos días, con el apagón y los posteriores problemas con Renfe y el robo de cables de la red. En el primero de los casos, Intermundial emitió un comunicado aclarando que no indemnizaría sin conocer el causante, aunque según López, si no se pudo conseguir una recolocación del viajero "se le pagaron los daños". El mismo caso, afirma que fue para el incidente de Renfe. La compañía no ofrece el coste de las indemnizaciones, pero afirma que fueron miles los afectados.