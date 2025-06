Trade Republic llegó al mercado español en octubre de 2021 después de acumular notables éxitos en Alemania, país en el que fue fundada en 2015. Su principal actividad es la de actuar como bróker para aquellas personas que quieran invertir en acciones, ETF, criptomonedas, fondos de inversión o bonos, pero desde hace unos meses también se ha posicionado como uno de los proveedores de productos de renta fija más atractivos en el mercado español gracias a su atractiva cuenta de ahorros. En junio de 2025 el neobanco empieza a operar con cuentas con IBAN español bajo la supervisión de El Banco de España, un nuevo hito en la consolidación de la entidad en nuestro país. Y es que los alemanes disponen de una de las ofertas más interesantes en este segmento, con su cuenta remunerada Trade Republic al 2,27% anual sobre el dinero depositado, una de las más altas que existen en la actualidad de entre todos los productos de este segmento disponibles en el mercado español, que, además, no exige ningún tipo de vinculación y permite a sus titulares retirar el dinero con total flexibilidad cuando quieran sin penalizaciones. Pero, ¿son todo ventajas? ¿Es fiable esta entidad alemana? ¿Es necesario invertir para acceder a los intereses de este producto? En este artículo analizamos todos los detalles de este instrumento, respondemos a las principales preguntas y dudas que plantea y os ofrecemos nuestras opiniones sobre la cuenta remunerada de Trade Republic, entre otros aspectos.

Cuenta de ahorro Trade Republic Sin Comisiones Ir a la oferta Hasta un 2,27% de TAE de remuneración

El interés está garantizado sin límites temporales

Sin límite de saldo remunerado

Tarjeta de débito con Saveback

Las ganancias se ingresan mensualmente en la cuenta del usuario Trade Republic ofrece una de las cuentas de ahorro más interesantes del mercado, con unos intereses que pueden alcanzar hasta el 2,27% TAE sin apenas requisitos ni permanencia, lo único que el usuario necesita para beneficiarse de esta oferta es tener una cuenta abierta en la plataforma de origen alemán. De esta remuneración se pueden beneficiar tanto los que ya son usuarios de Trade Republic como aquellas personas que creen una cuenta nueva. En ambos casos, los titulares tienen total flexibilidad para ingresar, retirar u operar con el dinero cuando quieran.

Información general de la cuenta Trade Republic Características Lo más destacado Destinada Cuenta remunerada y bróker Rentabilidad Ofrece un 2,27% TAE Comisiones Sin comisiones y retiradas gratis en el mundo de más de 100€ Tarjetas Tarjeta de débito virtual sin comisiones Otros Posibilidad de invertir en acciones, ETFs y cripto desde 1€

Cuenta remunerada de Trade Republic: mucho más que un 2,27% de rentabilidad anual

Lo más llamativo de la cuenta remunerada de Trade Republic son, sin duda, los intereses del 2,27% anual que ofrece por el saldo depositado no invertido, de los más altos de todos los productos de este tipo que existen en España. Pero tan atractiva como esa rentabilidad son también la flexibilidad para sus clientes, la inexistencia de costes ocultos y la ausencia de vinculaciones u obligaciones.

Al ser una cuenta remunerada con IBAN español, este producto de Trade Republic no inmoviliza el dinero de sus titulares ni tiene más condiciones que dejar saldo depositado por encima de los 10 euros. Eso quiere decir que los usuarios no pierden liquidez en ningún momento y pueden utilizar su capital siempre que quieran. Algo muy relevante porque en la actualidad los instrumentos de renta fija que ofrecen unos intereses similares a los de los alemanes, de en torno al 2,27%, son depósitos a plazo fijo, en los que es obligatorio no mover los fondos para conseguir beneficios.

Así pues, lo más destacable de la cuenta remunerada de Trade Republic es que permite a sus titulares obtener uno de los mayores intereses del mercado de renta fija sin las ataduras de los depósitos a plazo fijo. Además de retirar el dinero cuando quieran, sus titulares también pueden utilizar esos fondos directamente para invertir en el propio bróker. Recientemente, además, los alemanes han anunciado el lanzamiento de una tarjeta de débito con la que ofrecen un 1% de saveback en los pagos que se realicen con ella para utilizarlo en planes de inversión dentro de la propia plataforma.

Otro aspecto interesante de la cuenta remunerada de Trade Republic es que apenas tiene requisitos y no exige ninguna vinculación para ofrecer la rentabilidad del 2,27% anual. Por lo tanto, el usuario no está obligado a contratar servicios adicionales o invertir para disfrutar de los intereses que ofrecen los germanos. La única exigencia es darse de alta en la plataforma e ingresar, al menos, 10 euros. Eso sí, hay que tener presente que esta cuenta de ahorro tiene un saldo máximo remunerado de 50.000 euros, lo que quiere decir que por encima de esa cantidad no generará beneficios.

Los ingresos y retiradas de dinero se pueden hacer a través de transferencia bancaria sin coste alguno, siempre que la cuenta de origen o destino sea española. Esta operación suele tardar entre uno y tres días en completarse. Para pagos en comercios se puede utilizar directamente el saldo disponible con su tarjeta de débito, que no tiene comisiones y con la que también se puede retirar efectivo en cajeros de forma gratuita siempre que el importe supere los 100 euros. Para añadir fondos también se puede optar por utilizar una tarjeta bancaria, con la ventaja de que este método añade el capital al instante, y la contra de que tiene un coste: una comisión del 1% del importe total.

Otra ventaja destacable es que Trade Republic muestra, en la pestaña "Intereses", los beneficios que va generando diariamente su cuenta remunerada y el acumulado del mes en curso, de tal manera que el usuario puede hacer un seguimiento exhaustivo de la rentabilidad que está obteniendo sin un límite por el cuál se obtienen ganancias. Esos intereses, además, se pagan mensualmente, por lo que el titular puede disfrutar de lo ganado cada 30 días. También puede optar por dejarlo en depósito para que generen, a su vez, más beneficios.

Pasos para conseguir la rentabilidad del 2,27% anual de la cuenta remunerada de Trade Republic

Empezar a disfrutar de las ventajas de la cuenta remunerada con IBAN español de Trade Republic es bastante sencillo, aunque puede ser un poco enrevesado al principio por las características de la plataforma. A continuación te explicamos los pasos que se deben dar para obtener el 2,27% anual sin problemas.

Lo primero que debe hacer el interesado es darse de alta en Trade Republic. En el proceso, el bróker le solicitará que le envíe la documentación legal para completar el alta, como el DNI, y procederá a comprobar la identidad del usuario a través de un selfie. Esta es una forma de proceder bastante habitual en este tipo de plataformas, tanto en bancos digitales como en bróker, por lo que se puede hacer sin ningún tipo de reparo.

Una vez completado todo esto, el usuario tendrá que esperar a que los responsables de la plataforma revisen todos los documentos enviados y aprueben su solicitud de alta, algo que, en función de la época en la que se solicite, puede tardar más de dos semanas.

Cuando el perfil sea aprobado, el usuario podrá entrar en su cuenta de Trade Republic tanto a través de la web como de la aplicación, aunque cabe señalar que esta plataforma está especialmente pensada para dispositivos móviles, por lo que será más sencilla de utilizar en smartphones o tabletas. De hecho, activar los intereses en la versión web es bastante complicado, por lo que se recomienda hacerlo desde la app.

Para activar la cuenta remunerada de Trade Republic es imprescindible haber ingresado al menos 10 euros en el bróker. Si no se han añadido fondos, esta opción no aparecerá. La aplicación consta de dos pantallas principales, una se llama 'Cartera' y la otra 'Efectivo'. Al loguearse, el usuario aparecerá en Cartera, desde donde se pueden consultar los distintos activos de inversión disponibles en el bróker (acciones, ETF, criptomonedas, fondos de inversión etc.) y, si se quiere, comprar alguno. Para ir a Efectivo es necesario hacer scroll lateral. Una vez se esté en esta pestaña, hay que dirigirse a la parte inferior y clicar en el recuadro 'Intereses'. Ahí la plataforma preguntará al usuario si desea activar la cuenta remunerada y, de aceptar, el dinero depositado empezará a generar intereses desde ese mismo momento.

En esa misma pestaña 'Intereses' aparecerá, una vez activada la cuenta remunerada, toda la información referente a los beneficios generados y los pagos. El usuario podrá comprobar cuánto produce su dinero a diario, cuánto ha acumulado en lo que va de mes y la fecha de la próxima liquidación, que suele ser el día 1 del mes siguiente. Cuando llegue ese día, Trade Republic deposita el dinero en el perfil del cliente en unas 24-48 horas.

Un último apunte sobre la activación de la cuenta remunerada de Trade Republic. Según explica bróker alemán en su web, algunos usuarios han tenido problemas para activarla porque, a pesar de tener fondos en su perfil, no le aparecía el botón 'Intereses' en la pestaña 'Efectivo'. En estos casos, señalan que la solución pasa por actualizar la app o, de no funcionar, por desinstalarla y volver a instalarla.

¿Es seguro depositar dinero en Trade Republic?

Sí, es totalmente seguro depositar dinero en la cuenta remunerada de Trade Republic por varios motivos. Para empezar, la entidad está supervisada por la Autoridad de Supervisión Financiera Federal de Alemania (BaFin), órgano que vela porque cumpla con toda la regulación comunitaria relacionada con los mercados de inversión y los productos económicos que comercializa. En España, además, está registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 4873, lo que supone que esta institución también controla su actividad en nuestro país. Finalmente, el Banco de España ha otorgado a la fintech el registro como sucursal bancaria en nuestro país y la posibilidad de comercializar cuentas con IBAN español.

Asimismo, recientemente Trade Republic ha obtenido la licencia bancaria completa del Banco Central Europeo y del Banco de España, lo que le permitirá ofrecer nuevos productos financieros a medio plazo y, sobre todo, supone un gran refuerzo para la confianza de sus clientes, pues para conseguirla el órgano comunitario tiene exigencias bastante duras. Antes de que se la otorgasen, Trade republic sólo tenía licencia como plataforma de intercambio de productos financieros como las acciones, pero ahora puede ofrecer EFTS, fondos de inversión, bonos y criptomonedas.

Asimismo, recientemente Trade Republic ha obtenido la licencia bancaria completa del Banco Central Europeo y del Banco de España, lo que le permitirá ofrecer nuevos productos financieros a medio plazo y, sobre todo, supone un gran refuerzo para la confianza de sus clientes, pues para conseguirla el órgano comunitario tiene exigencias bastante duras. Antes de que se la otorgasen, Trade republic sólo tenía licencia como plataforma de intercambio de productos financieros como las acciones, pero ahora puede ofrecer EFTS, fondos de inversión, bonos y criptomonedas.

Otro punto a favor de la seguridad y la fiabilidad de Trade Republic es que no almacenan directamente el dinero de sus clientes, sino que colabora con otras entidades financieras que se encargan de salvaguardarlo, como el Deutsche Bank o Citibank. No obstante, tras la obtención de la licencia bancaria anteriormente mencionada es posible que esto cambie, aunque por el momento no hay noticias al respecto.

Las entidades con las que trabaja Trade Republic para guardar el dinero de sus clientes, como el Deutsche Bank o Citibank, están adscritas al fondo de garantía de depósitos de Alemania, entidad que garantiza el capital de los usuarios hasta 100.000 euros. De esta forma, si hubiese algún problema económico tanto con esos bancos como con Trade Republic, el titular de la cuenta tiene derecho a reclamar hasta 100.000 euros a dicho fondo.

Así pues, no hay un límite de saldo retribuido dentro de la cuenta remunerada de Trade Republic, los usuarios que utilicen la entidad alemana exclusivamente para conseguir el 2,27% anual pueden estar tranquilos, puesto que sus fondos están completamente protegidos hasta 100.000 euros.

¿Qué es Trade Republic y en qué se diferencia de un banco tradicional?

Hasta hace poco, Trade Republic sólo era un bróker de productos de inversión, es decir, un intermediario que facilitaba el acceso de particulares a la compra de activos como las acciones, los ETF, los fondos de inversión o las criptomonedas, sin opción de proporcionar otro tipo de servicio financiero. Para ofrecer su cuenta remunerada bajo esta licencia ha contado con la colaboración de empresas asociadas que sí tenían licencia bancaria completa.

Ahora, sin embargo, tras obtener licencias bancarias del Banco Central Europeo y del Banco de España, Trade Republic ya podrá ofrecer por sí misma todo tipo de servicios bancarios. Por ejemplo, ha sacado hace poco una tarjeta de débito para pagar con los fondos que el usuario tenga en la plataforma. La citada licencia también le permite comercializar cuentas bancarias de todo tipo, tarjetas y préstamos.

Así pues, Trade Republic era hasta hace muy poco sólo un bróker, pero desde finales de 2023 es un banco de pleno derecho a nivel europeo, y desde junio de 2025 en España, por lo que a efectos legales no se diferencia en nada de la banca tradicional. En la práctica, en cambio, las diferencias sí son todavía importantes, puesto que al ser tan reciente este cambio, no dispone apenas de servicios y productos bancarios, tan sólo la cuenta de ahorro con IBAN español que nos ocupa y la citada tarjeta de débito.

Nuestras opiniones de Trade Republic

Después de analizar el producto y compararlo con sus competidores, nuestras opiniones de Trade Republic y su cuenta remunerada con IBAN español son bastante positivas, que permiten competir con el resto de ofertas bancarias de España. Muy pocos instrumentos de renta fija ofrecen unos intereses tan altos como el de los alemanes con la total flexibilidad de poder retirar los fondos cuando el titular quiera sin ningún tipo de penalización o traba.

Además de lo elevado de sus intereses, la falta de límite de saldo a remunerar y su flexibilidad, también es bastante relevante que Trade Republic permita hacer un seguimiento diario del dinero generado y que pague los beneficios al final de cada mes, puesto que eso permite al usuario poder utilizar los fondos obtenidos o aumentar el depósito para obtener cada vez más.

En lo que se refiere a la seguridad, Trade Republic es una entidad bastante solvente, con varias medidas que garantizan el dinero depositado por el cliente. Además, al tratarse de una cuenta remunerada, los intereses también están garantizados.

En la parte negativa hay que señalar que no es sencillo encontrar la forma de activar la cuenta remunerada, en especial para nuevos usuarios que no han realizado todavía el depósito, y que el tiempo de revisión de la documentación del cliente para aprobar su solicitud es bastante amplio, ya que en algunos casos se puede prolongar más allá de las dos semanas. Tampoco es nada positiva la diferencia que hay entre la aplicación móvil y la versión web, puesto que dificulta moverse de una a otra. La app es mucho más sencilla de utilizar.

En definitiva, la cuenta remunerada de Trade Republic es una magnífica opción para conseguir rentabilidad con nuestro dinero sin riesgos, pues casi ningún otro producto de su segmento ofrece tantas ventajas como el de los alemanes con tan pocos (casi nulos) requisitos.