Gortázar (CaixaBank), sobre la opa de BBVA: "No hay un problema de poca competencia en banca"

La opa de BBVA sobre Sabadell y las oportunidades de ganar negocio volvió a colarse este miércoles en una presentación de resultados bancaria, en esta ocasión de CaixaBank. "Las entidades inmersas en esta operación están compitiendo francamente bien y no hay más que ver sus cifras", valoró el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que eludió entrar en todas las cuestiones sobre la operación en sí.

"La opa la estamos viendo desde la barrera y no queremos comentar. Nosotros estamos enfocados en lo que nos toca hacer a nosotros: nuestra actividad y estamos contentos de nuestra actividad en el mercado y competimos, no contra dos entidades en particular sino contra muchas más con normalidad", elaboró. Quiso evitar entrar a detallar si CaixaBank lo ve como una oportunidad especial para arañar negocio y mostró respeto por la transacción porque, según confesó, tampoco le hubiese gustado recibir opiniones con la integración de Bankia.

Expuso que las implicaciones en Competencia corresponden dilucidarlas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero sí defendió que la rivalidad por ganar negocio es "muy intensa" en el sistema financiero en España. A título ilustrativo apuntó que el índice Herfindahal (HI), que mide la concentración bancaria, sitúa al sistema financiero español en el puesto número 16, "en la zona media y parte baja", de la Unión Europea en términos de crédito.

"Estructuralmente no hay un problema de competencia en España en absoluto", reiteró y apuntó que en el crédito es donde se centra la mayor disputa comercial por la alta liquidez que tiene el sistema. Una situación que provoca que las nuevas hipotecas se estén concedan a un tipo del 2,9%, inferior al 3,7% de Alemania o el 3,4% de la zona euro, y en empresas por cuantías inferiores al millón de euros -normalmente asociado a las pymes- sea del 4,9%, mejor también que el 5,8% de Alemania y el 5,3% de media de la UE.

Sus observaciones las realizó durante la presentación de resultados de CaixaBank que durante el primer semestre ganó un récord de 2.675 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 25,2% y superar los 2.570,7 millones estimados por el consenso de analistas de Bloomberg.

Mejora sus objetivos de rentabilidad

La mejora de la cuenta se apoya en el aumento del negocio y el escenario aún favorable de los tipos de interés y le ha permitido situar la rentabilidad sobre patrimonio tangible (RoTE) en el 16,9%. El banco se propone ahora acabar el año cerca del 17% después de que haya mejorado por segunda vez su guía inicial del 15%.

Gortázar compartió que también ha mejorado por segunda vez sus proyección en margen financiero y ahora espera un aumento de doble dígito alto, o próximo al 7-10%, frente al 5% fijado en marzo pasado y que ya supuso elevar la indicación previa.

Con la favorable marcha del negocio y la cuenta espera batir o, incluso, mejorar el beneficio en la segunda parte del año que no soportará el gravamen extraordinario de la banca. Una guía que le pondría en línea para alcanzar o superar los 5.400 millones de beneficio en el conjunto del ejercicio.

Gortázar no quiso pronunciarse sobre el pacto entre el PSOE y ERC para investir a socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña o sus implicaciones fiscales.

También evitó opinar sobre el retraso en la designación del gobernador del Banco de España, puesto vacante desde principios de junio, y si perjudica al país o si el nombramiento de un ministro puede comprometer su independencia. "Nosotros somos uno de los supervisados. Yo creo que somos el último que debe opinar sobre la naturaleza del gobernador. Estoy convencido que llegaremos a tener un gobernador", concedió.

El banquero afirmó no tener duda alguna de que se encontrarán "las personas adecuadas" para su posición y la de subgobernador, restando importancia al retraso. Opinó que, al no estar en una época particularmente turbulenta, "no va a tener una consecuencia práctica".