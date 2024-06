Occident crea un seguro de motos y ciclomotores exclusivamente eléctricos

La aseguradora catalana Occident ha lanzado un nuevo producto asegurador para motocicletas y ciclomotores eléctricos específicamente, para tratar de cubrir los daños más frecuentes en estos vehículos.

La compañía ya disponía de un seguro de movilidad personal desde 2022, que disponía de protección para trayectos diarios en diferentes tipos de transportes: patinetes propios o de alquiler, bicis y motos del mismo modo, taxi o VTC o incluso el transporte público y moverte caminando. También contaba propiamente con un seguro de motocicletas a nivel general, sin especificar para vehículos eléctricos.

De esta manera, con el nuevo producto la aseguradora busca cubrir riesgos no contemplados en vehículos de combustión, como daños en el cable de carga como en la estación de carga particular. También protege de otros daños, como actos vandálicos, robo o incendio, así como los daños derivados de un accidente provocado por un ciberataque. Asimismo, la aseguradora detalla que también ofrece asistencia en viaje en caso de falta de carga de la batería e incluso la recarga in situ, siempre que esta sea posible. Por último, en caso de incendio de la batería, explosión o robo de la misma, Occident se encargaría de la reposición de la misma si existen daños en el resto del vehículo.

Este seguro, además de cubrir la responsabilidad civil obligatoria del vehículo de motor, también lo hace de la responsabilidad civil de la persona asegurada como peatón o ciclista. La aseguradora detalla que "ofrece la defensa en infracciones administrativas de Tráfico, así como una cobertura de accidentes tanto para el conductor como para sus ocupantes. Además, puede cubrir los daños de vestimenta y del casco en caso de accidente de circulación, entre otras".

Para el director de autos de Occident, Rafael Moyano, este producto sirve para "seguir innovando y apostando por la movilidad sostenible, reflejando nuestra dedicación a proporcionar soluciones que se adapten a las tendencias actuales y futuras de movilidad".

Según datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor), el año pasado se matricularon en España 14.930 vehículos eléctricos de dos ruedas, y en total ya hay en circulación más de 100.000. El 30% de estos vehículos están localizados en ciudades de más de medio millón de habitantes.