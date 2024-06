Casi 5 millones de patinetes eléctricos tendrán que asegurarse en 2026

El Gobierno, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), puso hace unos días encima de la mesa la regulación de los vehículos ligeros de movilidad personal que tengan un motor que impulse el movimiento.

Dentro de esta normativa entran los patinetes eléctricos, aunque la nueva normativa también incluirá a maquinaria agrícola, e industrial, ya que se ampliará el concepto de vehículos a motor, por lo que incluso utensilios como carretillas eléctricas necesitarán contar con un seguro de responsabilidad civil (RC) para normalizar su situación.

Este cambio normativo, al menos en cuanto a patinetes eléctricos se refiere, afectará a casi 5 millones de estos vehículos que hay circulando en España, según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP).

Muchas de las aseguradoras, no obstante, ya llevan tiempo en este mercado a pesar de que aún no es obligatorio disponer de un seguro. Todas las grandes se habían lanzado a cubrir los posibles riesgos de circular con este vehículo ligero con unos precios bajos, debido a que la siniestralidad, por lo general, no suele conllevar la gravedad que existen en otros utilitarios como autos y motos.

Sin embargo, en los últimos años, este producto ha visto como las primas aumentaban ante el aumento de la siniestralidad por la expansión de los patinetes por todo el país. Ahora mismo, según Rastreator, el precio de este producto oscila entre los 20 y los 90 euros anuales. Acierto.com acota más y lo sitúa entre los 25 y los 60 euros, aunque bien es cierto que estas diferencias se encuentran, en especial, por las diferencias en las coberturas.

Aún no hay indicios de que la prima vaya a aumentar con la regulación, pero con un mayor conocimiento de la siniestralidad de este producto por parte de las aseguradoras, la tarifa se ajustará a los datos.