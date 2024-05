Sergio Álvarez dejará de ser director general de Seguros y Fondos de Pensiones

El director de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez, acaba de comunicar su decisión de dejar el cargo al que accedió el 24 de febrero de 2017. Previamente fue director general del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) entre 2011 y 2017.

En el comunicado, Álvarez no especifica las razones de su marcha, aunque fuentes consultadas dejan claro que ha sido un cese voluntario y no una destitución. De su sustituto aún no se conocen nombres, pero lo previsto es que sea alguno de sus subdirectores generales. Previsiblemente, se conocerá mañana en el próximo Consejo de Ministros.

Álvarez sustituyó en su momento a Flavia Rodríguez-Ponga. Tras la llegada Carlos Cuerpo al Ministerio de Economía, órgano del cual es dependiente la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), el ministro acometió en febrero una renovación en la segunda línea, sustituyendo a varios directores generales. Sin embargo, no sustituyó a Álvarez.