Torres dice que la filtración de la operación dinamitó el diálogo entre BBVA y Sabadell

La filtración del interés de BBVA en Sabadell a través de la cadena Sky News el pasado martes dinamitó los planes del grupo vasco de tratar de forma negociada la fusión con la entidad. Así lo desveló hoy el presidente de BBVA, Carlos Torres, durante un encuentro informativo para explicar la decisión de trasladar su oferta al accionariado de Sabadell después de que su consejo de administración lo rechazase por juzgarla insuficiente y que infravalora su proyecto.

"A mediados de abril yo le expuse, le trasladé al presidente de Banco Sabadell el interés de BBVA en hacerle llegar los términos de una propuesta", relató y aseguró que, incluso, se había fijado una reunión para abordar la propuesta el mismo día que se filtra la operación.

Se desconvoca y BBVA optará después por hacerle llegar la oferta por escrito al consejo de Sabadell y un día después comunicarla a todo el mercado a través de la CNMV, con el acontecimiento de hechos posterior.

"Fue una iniciativa de nuestro lado", reconoció Torres, admitiendo que bajo ese ángulo "se puede decir que no es solicitada", cuando en 2020 la idea partió de Sabadell en el desafiante escenario de la pandemia.

Sin embargo precisó que BBVA se decide a dar el paso para explorar la fusión después de haber mantener diferentes conversaciones en el pasado donde ambas entidades "la hemos visto bien desde todos los ángulos para los accionistas de los dos, para los empleados, los clientes, la sociedad".

"Trasladamos la propuesta con toda la intención de negociar una fusión y llevarla a buen término", agregó, asegurando que su interés es aún que el proyecto se haga de manera amistosa, aunque BBVA haya decidido ir con todo directamente apelando a los dueños del banco catalán.

Admitió que el proyecto no el no era "haber ido tan rápido" y quizá se estaría "discutiendo" en privado de no saltar la noticia, sin querer elucubrar sobre si BBVA habría repetido jugada de encontrarse con el rechazo frontal igualmente del consejo de Sabadell.