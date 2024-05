Bank of America revisa a la baja los beneficios de Mapfre y es positivo con Línea Directa

La compañía financiera Bank of America ha realizado un informe analizando los resultados del sector asegurador español en el primer trimestre. En él habla de un periodo "divergente e inesperado" para Mapfre y Línea Directa, las principales aseguradoras tratadas en el paper, y revisa a la baja el beneficio neto de la primera un 5% para este año y un 3% para los próximos, mientras que para Línea Directa espera unos beneficios un 20% superiores (partía de pérdidas en 2023).

Mapfre mejoró en marzo su resultado un 69%, debido a una mejora en la rentabilidad del ramo de no vida y una reducción de las pérdidas en autos. Esto último es el argumento en el que se apoya Bank of America para decir que Mapfre "no presenta signos de mejora", al contrario que Línea Directa. La aseguradora del teléfono rojo consolidó su vuelta a beneficios en el primer trimestre, tras un 2023 que fue de menos a más, y que a partir del segundo semestre volvió a ser rentable (en términos trimestrales, no anuales).

Sin embargo, la compañía americana "prefiere" el modelo diversificado de Mapfre respecto al centrado en autos de Línea Directa para el futuro, ya que la tasa de anulación en el sector asegurador "sigue siendo una incógnita", por lo que la rotación de clientes, que "parece estar ralentizándose", no es del todo seguro.

Iberia ralentiza a Mapfre

La aseguradora presidida por Antonio Huertas vio sus resultados del primer trimestre lastrados por Iberia, la cual en autos sigue conllevando unas pérdidas de 12,6 millones, aunque redujo notablemente el indicador respecto a marzo de 2023, cuando perdió 29,5 millones. Además, Bank of America habló de un "deterioro" en el ratio combinado, situándose en el 105,7% en el primer trimestre, aunque la rentabilidad técnica mejoró gracias al resto de ramos, que representan el 60% de las primas.

El contexto inflacionario repercutió especialmente en autos, y la prima media en el mercado ascendió entre un 7% y un 8%. Esto hizo que la rotación en los clientes aumentara, aunque con el crecimiento del IPC algo más controlado, la empresa americana espera que esta movilidad se reduzca. En cambio, esto parecen no haber calado aún en el sector, ya que tanto Mapfre (-0,8%) como Línea Directa (-0,5%) pierden pólizas en autos en el primer trimestre, aunque a un ritmo menor que en el 2023.

Mapfre aumentó las primas medias un 6,8%, por tanto, por debajo de los precios de mercado. Esto hizo que por momentos perdiera menos cartera que Línea Directa, pero no consiguió volver a beneficios en autos, como sí hizo la aseguradora de Patricia Ayuela. En la mejora de la compañía del teléfono rojo, Bank of America también destaca una reducción en los gastos como ventaja estructural de la compañía, al ser principalmente dedicada a autos, así como a una mayor liberación de reservas. Aun así, el análisis es positivo con Mapfre, ya que prevé que la actuación en las tarifas "comiencen a notarse en los próximos trimestres", además de una mejora en el ratio combinado de autos que llegará al 99% en el cuarto trimestre.

Por último, el informe destacó el papel de Brasil en las cuentas de Mapfre, territorio el cual presentó una rentabilidad trimestral récord en no vida (163 millones de euros). Las recientes inundaciones, además, las califica con un impacto menor en las cuentas de la compañía, ya que los cultivos ya habían sido cosechados.

Mejora en los costes de Línea Directa

Por su parte, Línea Directa tuvo un buen primer trimestre, volviendo a la rentabilidad y mejorando el ratio combinado hasta el 98,5%, después de un 2023 que estuvo por encima del 100%. Las primas medias de la aseguradora en autos subieron un 7,8% interanualmente, además de que la siniestralidad bajó por primera vez en los últimos años.

La subida de precios le ha costado cartera a Línea Directa. Tanto es así que en 2023 perdió un 4,5%, situándose en 3,3 millones, y en el primer trimestre no ha sido capaz de remontar esta situación. Bank of America espera, eso sí, que el aumento en las primas medias se ralentice, llegando a un 5% en el segundo semestre del 2024, reduciendo la pérdida de clientes. El informe afirma que el último periodo de reducción de cartera será el segundo trimestre (-0,5%).