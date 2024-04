La facturación del seguro cae un 3% en el primer trimestre por el ramo de vida

El sector asegurador ha visto en el primer trimestre de este 2024 un descenso en los ingresos por primas del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, conformando así una facturación de 21.239 millones de euros. De esas ganancias, 12.534 millones, es decir, el 59%, son gracias al ramo de no vida, y los restantes 8.705 millones corresponden al ramo de vida y ahorro, según los datos recabados por Icea.

Esta bajada en la facturación vino dada principalmente por un peor comportamiento del ramo de vida. Aquí, el declive de los ingresos por primas es de un 15,22% respecto a los primeros tres meses del año anterior. Sin embargo, la Asociación Empresarial del Seguro en España, Unespa, no ve que esta tendencia sea tan extraordinaria, debido a que fue el año pasado cuando el ramo de vida obtuvo unos ingresos fuera de lo común. Por su parte, las provisiones técnicas en esta área se elevaron un 4,79% hasta los 207.351 millones de euros.

El ramo de no vida, no obstante, compensó la caída del negocio de vida con un crecimiento en los ingresos del 7,6%. El ramo de autos fue el que más creció en primas, un 9,4%, debido a la inflación que afecta en especial a este negocio por la mano de obra y las reparaciones. De hecho, este sector volvió a ser el que más ingresos representó del ramo de no vida, con casi un tercio del total.

Seguido de autos, multirriesgos es el segundo negocio que más crece en no vida, alcanzando una facturación de 2.596 millones de euros, un 8,22% más que en el primer trimestre de 2023, cuando anotó un total de 2.399 millones. Por detrás está salud, que ha superado la barrera de los 3.000 millones de facturación en estos tres primeros meses de 2024, con un crecimiento del 7,16%. Por último, el resto de negocios de no vida crecieron también a un ritmo del 6%, con unos ingresos de 3.366 millones de euros.