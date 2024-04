El 73% de las aseguradoras demandan más datos para ajustar las tarifas

La confianza es algo que se gana con los años y la transparencia, algo que, de momento, los clientes de las aseguradoras no están contemplando. Según el Informe Mundial sobre seguros de no vida 2024 del Instituto de investigación Capgemini, el 42% de los asegurados considera el actual modelo de suscripción de pólizas complejo (hasta el 67%) y largo. Este es uno de los mayores problemas, ya que la dificultad y el excesivo número de condiciones siempre trae desconfianza entre los clientes, por lo que muchos optan por desistir de la suscripción o bien no facilitan tantos datos como les gustaría a las entidades.

A la larga, esta negativa al tráfico de datos entre usuario y aseguradora perjudica al negocio en sí. De acuerdo a este informe, hasta el 73% de las empresas del sector se enfrentan a problemas a la hora de realizar una tarificación más individualizada y, por ende, un precio más justo para el cliente en concordancia con una serie de parámetros que miden el riesgo. Es por ello que el 77% de las aseguradoras reclaman que esta falta de datos no les permite hacer una evaluación completa del cliente, lo que acaba empujando los precios hacia arriba.

El problema de precios ha representado en estos últimos años el mayor rompecabezas para las aseguradoras. La inflación por la subida de costes ha obligado a las compañías a trasladarle ese coste a los asegurados, en especial en el ramo de no vida y, en concreto, en autos, donde más se ha notado el incremento de costes. Esto ha hecho que el movimiento entre diferentes compañías de seguros crezca en los últimos tiempos, y hasta el 27% de los asegurados cambió de proveedor en los dos últimos años en busca de primas más bajas (60%) y una mejor cobertura (53%).

El uso de nuevas tecnologías

De ahí que las aseguradoras estén buscando diferentes métodos para ganarse la confianza de los clientes, ya que el 53% recelan de la cesión de datos a las compañías, pero en caso de que el proceso fuera más transparente y a cambio de esos datos se obtuviera un descuento en las pólizas, hasta casi dos tercios querrían dar sus datos.

Asimismo, la mayoría (83%) de los ejecutivos de seguros de no vida creen que los modelos predictivos son fundamentales para el futuro de la suscripción, pero sólo el 27% afirma que su empresa dispone de capacidades avanzadas. Así, el informe revela que el 62% de los ejecutivos reconoce que la inteligencia artificial/machine learning está elevando la calidad en la suscripción y reduciendo el fraude. Pero los clientes siguen desconfiando de este modelo, por lo que el informe recomienda a las aseguradoras "mantener al ser humano en el circuito" para seguir garantizando esa transparencia.