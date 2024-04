La banca apenas ha dado luz verde a 7.900 operaciones del código de buenas prácticas hipotecario

La banca apenas dio luz verde a 7.900 operaciones del código de buenas prácticas hipotecario en 2023, que se corresponden con un saldo de alrededor de 900 millones de euros, apenas el 0,2% del total de la cartera. Así lo señala el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España (BdE) hecho público este mismo lunes. Estas 7.900 operaciones suponen apenas un 12% del total de solicitudes que han cursado las familias para acogerse a esta medida que trata de soliviantarles ante el impacto de la subida brusca de tipos que se produjo desde verano de 2022.

En total, y de acuerdo con los datos del supervisor bancario, en 2023 acudieron a esta fórmula de alivio unas 61.000 familias, cifra que se queda muy lejos de las estimaciones iniciales. De ellas, el 43% de estos expedientes fue rechazado por las entidades bancarias, en su mayoría al no cumplir alguno o varios de los requisitos que se exigen para acogerse. El 45% restante está en proceso de tramitación.

"Es una buena noticia que la gente no haya acudido", señalan desde el BdE, esto se produce porque "la situación económica ha ido mejor de lo que se preveía". Así, desde el supervisor recuerdan que las condiciones en las que se han concedido los préstamos en los últimos años "han sido muy prudentes, los LTV (loan to value) han sido muy bajos, los préstamos sobre renta también...". Además, también recordaron que en los últimos siete años el grueso de las hipotecas que se han concedido han sido a tipo fijo, por lo que las que tenían menor antigüedad, que son las más expuestas, no se veían afectadas por el auge de los tipos.

Mejora de las rentas

El Banco de España calculó hace ahora justo un año que un aumento de los tipos de interés de 400 puntos básicos llevaría a aumentar el número de hogares elegibles para acceder a esta medida hasta superar el medio millón. Entonces, tal y como han explicado, se hizo un análisis de sensibilidad basado en la subida de tipos de interés pero sin calcular una hipotética mejora de las rentas de las familias.

"Los datos de aumento de renta han sido algo más positivos de lo esperado", detallaron, sobre todo en los quintiles más bajos y, por tanto, los más vulnerables. Esto se debería, en parte, al impacto de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI).