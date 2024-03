La Justicia obliga a un banco a devolver más de 60.000 euros a un cliente por el cobro de intereses abusivos

Son muchas las personas que, en determinadas situaciones, se ven envueltas en deudas que crecen exponencialmente y que son muy complicadas de afrontar. Es el caso de uno de los clientes de Wizink Bank, que acumuló una deuda con la entidad bancaria de más de 60.000 euros.

Sin embargo, en este caso, el banco se vio obligado a devolver al cliente los 61.200 euros, tal y como decidió el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Las Palmas de Gran Canaria, condenando a la entidad bancaria a la devolución de esta cantidad de dinero al considerar abusivos los intereses que le cobraron durante los años que tuvo la tarjeta.

Intereses abusivos durante años

En concreto, el cliente, agobiado por la deuda y por la cuota mensual que le pedían que ascendía a más de 400 euros, decidió consultar con Celtibérica Abogados la situación, ya que había escuchado hablar de los bancos con intereses usurarios.

Tras confirmar la falta de transparencia en su contratación y las cláusulas abusivas de su tarjeta, decidió iniciar la reclamación legal contra Wizink Bank en el año 2019.

La entidad bancaria, conocida por aplicar intereses con usura en sus productos, llegó a aplicar hasta un 27% TAE al cliente durante gran parte de su contrato, más del triple de lo marcado por el BCE como interés medio.

El afectado, que contrató su tarjeta en 2004, no conocía la letra pequeña de esta entidad. Le habían explicado que podría ir pagándola en cómodos plazos mensuales y, siempre que lo necesitaba, le ampliaban el crédito al instante. El problema vino cuando, tras años de pagarla puntualmente, vio que su deuda no solo no bajaba, sino que era bastante más alta que cuando empezó con ella.

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Las Palmas dictaminó "el carácter usurario del contrato" y que la entidad tendría que "devolver la cantidad pagada por el cliente en concepto de intereses abusivos que excediera del capital dispuesto".

Después de una primera victoria del cliente, la entidad bancaria inició recurso de apelación contra esta sentencia, pero tras la nueva oposición presentada por Celtibérica Abogados, Wizink Bank finalmente desistió.

Tras hacerse firme la sentencia, la entidad bancaria ha sido condenada en firme a devolverle al cliente la cantidad total de 61.246,02 euros mediante mandamiento de pago con fecha 05 de marzo de 2024 en concepto de principal, condena en costas aparte.

El cliente, tras llevar más de 20 años con la tarjeta Wizink, consigue cancelar su tarjeta y una deuda tras mucho sufrimiento, ya que, desde la entidad, siempre le han presionado y coaccionado. Según sus propias palabras "llegó el punto en el que no podía dormir por las noches pensando que nunca podría solucionar la situación y que jamás podría eliminar esa deuda". Con este triunfo, el cliente se muestra pletórico y feliz aparte de por el dinero recibido, por la tranquilidad que vuelve a tener.