Perdonan una deuda de más de 3,7 millones de euros a un autónomo tras 15 años de embargos

Tras una sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid, un trabajador autónomo de esta ciudad ha conseguido dejar atrás 15 años de endeudamientos y embargos, que le han llevado a acumular una deuda de 3.718.944 euros, todo ello, gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Así lo indican desde la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, cuyos abogados han logrado exonerar todas sus deudas aplicando la mencionada ley y llevando a cabo el procedimiento, en el que se comenzó una negociación "preconcursal", informando al juzgado de que el deudor no tenía forma de pagar todo lo que se debía.

Como se indica en el comunicado, en esta primera fase ya se le eximió de pagar a todos los acreedores durante unos meses, con el consecuente respiro económico y ahorro que esto supone, para después tratar de llegar a un acuerdo con estos acreedores: "En estos casos es frecuente que no se acepte ningún intento de acuerdo, por lo que este paso no beneficiaba a nadie", explica Fran Bautista, uno de los abogados de la Asociación en Madrid, que explica que, por tanto, la obligatoriedad de este trámite ya se ha dirimido con la nueva reforma concursal.

Al no tener antecedentes penales económicos, el deudor es considerado como "deudor de buena fe" y, por ello, tiene derecho a solicitar la exoneración del 100% de la deuda al Juzgado, algo que hicieron efectivo sus abogados presentando la demanda de concurso y siendo aceptada por el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Madrid.

¿Cómo llegó a acumular una deuda de 3,7 millones de euros?

Todo comenzó en 2006, cuando el padre del deudor decidió montar una cooperativa para hacer promociones inmobiliarias. El protagonista, debido a la situación que estaba atravesando, decide ser socio de la cooperativa formada por su padre, pidiendo una serie de préstamos y convirtiéndose el avalista de los mismos. Dos años más tarde, en 2008 tienen que cerrar la cooperativa motivado principalmente por los impagos de sus clientes, debido en gran parte a la crisis del ladrillo.

Desde ese momento, este joven no ha podido hacer frente a las diferentes reclamaciones de los préstamos solicitados años antes. Las continuas llamadas de recobro y amenazas de embargo provocaron que incluso su estado de salud empeorara. A pesar de ello, siguió intentando negociar los pagos como pudo, siempre intentando no ser embargado para poder sacar su familia adelante. Para ello, no escatimó en entregar en pago al SAREB una vivienda para reducir su deuda, pero esta aún ascendía a una cuantía inasumible.

No fue hasta mediados de 2019 tuvo que buscar solución y contactó con la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, entidad sin ánimo de lucro, formada por abogados y economistas especialistas en la llamada Ley de segunda oportunidad. Tras comprobar los datos del deudor, los abogados animaron al interesado a empezar esta andadura hacia el perdón de sus deudas, que ha finalizado con la sentencia positiva que le exime de pagar la millonaria deuda.