Se acabó regalar hasta 12 euros por una transferencia inmediata

Las entidades bancarias discriminan poco a la hora de cobrar transferencias, especialmente si se trata de las inmediatas. Se supone que las cobran por el hecho de garantizar que se reciben de forma inmediata o en el mismo día y no aplican ninguna comisión si el cliente se resigna a esperar.

Facua denuncia que algunas entidades bancarias cobran hasta 12 euros por agilizar una transferencia que, de lo contrario, tardaría el realizarse uno o dos días. Concretamente, la organización ha realizado un seguimiento a siete bancos sobre las comisiones que aplican a las transferencias online.

Según la organización de consumidores, esas comisiones de las entidades bancarias van desde los 95 céntimos del Sabadell hasta los 12 euros de Bankinter. Santander cobra 6 euros; CaixaBank, un mínimo de 5,94; OpenBank cobra 4 euros, que se reducen a 2 si se tiene la nómina domiciliada; Abanca solicita 1,50 y BBVA, 1,25 euros.

Pero esa práctica tiene los días contados y deberá erradicarse preisiblemente en 2025. Entonces, los bancos tendrán que dejar de cobrar por realizar comisiones inmediatas, después de que el pleno del Parlamento Europeo autorizara en febrero nuevas reglas para garantizar que esas transferencias bancarias llegan inmediatamente a las cuentas de los particulares y las empresas de la UE sin necesidad de efectuar un desembolso por ello.

El nuevo reglamento europea impone que todas las transferencias deben llegar a las cuentas de los particulares y las empresas de la UE obligatoriamente en 10 segundos y no podrán aplicarse comisiones adicionales a las de las convencionales, que generalmente son gratuitas si el trámite se realiza de forma online. El ordenante también deberá ser informado en un plazo de 10 segundos sobre si los fondos transferidos ya están a disposición del receptor. Los cargos aplicados por las transferencias inmediatas en euros no podrán ser superiores a los aplicados a las operaciones convencionales de transferencia no instantánea en euros.

El texto en el que se fundamenta la nueva medida fue aprobado por el pleno de la Eurocámara con 599 votos a favor, 7 en contra y 35 abstenciones, con la previsión de que entrase en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Desde entonces, las entidades bancarias disponen de 9 meses para adscribirse a las listas para recibir transferencias inmediatas y 18 meses para enviarlas, por lo que si no se producen retrasos, la obligación estará plenamente vigente a finales de 2025.

Prevención del fraude

Así, tras la revisión por parte del Consejo Europeo, bancos y otros proveedores de servicios de pago estarán obligados a garantizar que las transferencias son asequibles y se procesan en el momento. La inmediatez de esas transferencias, además, deberá garantizarse con independencia del día y la hora en que se hagan. La norma tiene carácter obligatorio en todos los países de la Unión Europea, también en los que no tienen el euro como moneda.

Con el objetivo de garantizar la seguridad, los proveedores de servicios de pago deberán aplicar medidas sólidas y actualizadas de detección y prevención del fraude, para evitar que el dinero transferido acabe por error o a causa de un fraude en una cuenta equivocada, lo cual hace necesario un servicio de verificación de la identidad del destinatario.

Como medida adicional contra el fraude, las entidades bancarias deberán permitir también a sus clientes la fijación de un importe máximo para las transferencias instantáneas en euros, que podría modificarse fácilmente antes de ejecutar un nuevo travase de dinero. En caso de no cumplir con los requisitos de prevención del fraude, el cliente podrá solicitar una compensación.

Más de mil millones de operaciones

Las transferencias inmediatas o instantáneas en España alcanzaron la cifra récord de 1.011 millones de operaciones en 2023, un 22,8% más que en 2022, por valor de 119.400 millones de euros, un 21,6% más, según la plataforma Iberpay.

Estas transferencias inmediatas están disponibles en nuestro país desde 2017 y su principal ventaja es que llegan a las cuentas corrientes de destino en menos de un segundo, además de que están a disposición de los cliente las 24 horas del día y todos los días del año.

El 54% de todas las transferencias procesadas en el sistema nacional de pagos (SNCE), que gestiona Iberpay, son transferencias inmediatas, frente al 15% de media en Europa. El sistema de pagos gestionado por Iberpay alcanzó en 2023 la cifra récord de 3.000 millones de operaciones procesadas, incluyendo transferencias ordinarias e instantáneas, adeudos y cheques, entre otros, una cifra que supone un 7,8% más que en 2022.

El valor de las operaciones alcanzó los 2,7 billones de euros, un 7,2% más que en 2022, procesándose cada día una media de 12 millones de transacciones, por valor de 10.760 millones de euros.

Iberpay gestiona y opera el sistema nacional de pagos (SNCE), conecta cerca de 80 millones de cuentas de pago y facilita la conexión con más de 4.000 bancos europeos y cerca de 800 millones de cuentas de pago en el área SEPA, que comprende un total de 36 países.