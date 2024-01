JP Morgan anuncia nombramientos en la cúpula directiva que anticipan la sucesión de Jamie Dimon

El mayor banco del mundo, JP Morgan, acaba de anunciar nombramientos que no han pasado desapercibidos. Tras conocerse los cambios en la cúpula directiva, los rumores han empezado a correr como la pólvora, apuntando a la sucesión de Jamie Dimon, el consejero delegado. Aunque al banquero todavía le quedan dos años y medio en el cargo, se interpreta que la entidad ya está preparando el cambio de liderazgo tras el ascenso de dos directivos.

Los nombres que ya entran en las quinielas para coger las riendas del banco son el de Jennifer Piepszak y Troy Rohrbaugh. Son los ascensos más destacados y se entiende que entre ellos está el futuro consejero delegado de la compañía. Dimon tiene 67 años y lleva en su actual cargo desde 2005.

Así, Piepszak y Rohrbaugh pasan a ejercer nuevas funciones. Los dos liderarán, con el cargo cada uno de coCEO, el área de banca de inversión. A su vez, esta división también se transforma, ya que incluirá dentro de su ámbito de competencia la banca comercial, según el comunicado que ha emitido la entidad.

Daniel Pinto, la mano derecha de Dimon, lideraba hasta ahora el área de banca de inversión y pasará a centrarse en su posición como responsable de operaciones del banco más grande del mundo. "Gestionaremos mano a mano la compañía", señala Dimon en el comunicado.

Actualmente, la banca minorista y de proximidad es la que más ingresos aporta a JP Morgan, con más de 70.000 millones de dólares en ingresos anuales, según sus cuentas. El nuevo área de banca de inversión, al verse reforzada, será una división que sume los casi 49.000 millones de facturación que ya genera y los 15.000 millones que añadirá de la banca comercial. Seguiría siendo el segundo segmento que más aporta, aunque se acercaría por volumen al negocio minorista.

Piepszak era hasta la fecha la responsable de la banca minorista y Rohrbaugh el responsable de mercados y servicios de inversión. Ambos, que ya estaban en lo más alto de la compañía, dan un paso más y, previsiblemente, uno de ellos dará otro salto para sustituir a Dimon en una fecha no muy lejana. Pese a que el banco no ha revelado estas intenciones, es la lectura que se ha hecho en Wall Street. No es la primera vez que esta hipótesis se pone sobre la mesa, ya que el directivo fue operado de urgencia del corazón en 2020 y entonces ya se barajó la posibilidad de su relevo.

"Los cambios en la cúpula de dirección y las nuevas posiciones ayudarán a la compañía a servir a sus clientes incluso mejor que en la actualidad. Además, servirán para el desarrollo profesional de los líderes con mayor categoría de la firma", señala el comunicado, lo que da una pista sobre las intenciones del banco con el ascenso de Piepszak y Rohrbaugh.

Tras renovar su último contrato, Dimon firmó una permanencia de cinco años. Actualmente se encuentra justo en el ecuador de dicho acuerdo. El banquero cobró 36 millones de dólares el año pasado, lo que supuso un aumento de su nómina del 4,3% respecto al ejercicio previo. Su subida salarial se ha producido en un ejercicio en el que la entidad ha obtenido resultados récord, según sus últimas cuentas, gracias a los ingresos por intereses y a la concesión de crédito.

JP Morgan es el banco más grande del mundo y tiene 2,4 billones de dólares en depósitos.