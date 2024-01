Las empresas españolas refuerzan los seguros para proteger a sus directivos

Es muy común que las empresas tengan contratados varios seguros que cubran desde accidentes hasta la responsabilidad civil de los trabajadores. Lo que no es tan común es que dispongan de pólizas centradas únicamente en proteger a sus consejeros y directivos. Se trata de los seguros D&O (Directors and Officers por sus siglas en inglés), un tipo de póliza de seguro diseñada para proporcionar protección a los directores y altos ejecutivos de una empresa. El objetivo es que, en caso de denuncia de terceros, los directivos no tengan que hacer frente con su patrimonio a los siniestros.

Mientras que en países como Francia es un seguro con mucha presencia en el marco empresarial, en España todavía no tiene tanta presencia, aunque fuentes del sector consultadas por elEconomista.es apuntan a que en los últimos años ha empezado a ganar mucho peso y ya está presente en todas las grandes empresas.

"Ahora mismo estamos en un mercado blando, con mucha capacidad y primas muy ajustadas, pero el seguro D&O no es un producto "caro". Hay que tener en cuenta que, para empresas privadas, sin exposición internacional, con buena situación financiera y que no tienen una actividad agravada, el precio suele estar en 1.000 euros por un límite de un millón. No obstante, si es una empresa cotizada, con exposición en Estados Unidos, con una situación financiera delicada y/o un sector con más riesgo, el precio puede subir de forma sustancial", explican desde el bróker Howden a elEconomista.es.

Estos seguros han ganado mucha presencia en el mercado español en los últimos años. "Con la llegada de la pandemia, tuvimos un endurecimiento del mercado de D&O, ya que las aseguradoras temían una avalancha de insolvencias, por ejemplo en el sector de la hostelería", apunta el bróker.

La mejor prueba de ello es que el año pasado Allianz lanzó su nuevo seguro de D&O orientado a empresas MidCorp, es decir, con una facturación de entre 5 y 500 millones de euros. Se trata de un producto estratégico y primordial para las empresas que salvaguarda los intereses de los administradores y directivos en el cargo de sus funciones al frente de la gestión de la empresa.

Pese a que puede parecer un seguro destinado a grandes empresas, la realidad es que cada vez es más común entre el tejido empresarial independientemente del tamaño de estas. "Los seguros de D&O los suelen contratar todo tipo de entidades. Hoy en día, la gran mayoría de empresas española, sean multinacionales o pymes, contratan el seguro de D&O. Hasta la Administración pública", explica Howden. "Sin embargo, aunque la mayoría de entidades contratan límites más bajos, entre uno y 10 millones, empresas que facturan por encima de 500 millones y/o que tengan exposición internacional o cotizan en bolsa suelen comprar más límite", asegura el bróker.