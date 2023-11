Las empresas juzgan prioritario adaptarse al cambio climático, formar y concienciar a la sociedad

La mayor parte de las grandes compañías españolas se han zambullido de lleno en los retos de la sostenibilidad. Para encararlos con eficiencia juzgan imprescindible que el compriso se ancle y supervise en lo más alto de la cúpula directiva, los proyectos sean realistas, enfrenten de forma pormenorizada y analítica los riesgos, no desdibujen la hoja de ruta corporativa y se midan los resultados. Los grandes desafíos que identifican por abordar son priorizar el cambio climático, ayudar a las empresas de menor dimensión en el viaje y formar y concienciar a la sociedad, coincidieron los ponentes del III Foro ESG organizado este martes por elEconomista.es.



"Cuando hemos estado trabajando para organizar toda nuestra actividad en materia de sostenibilidad nos hemos entrevistado con miles de ciudadanos y con clientes y hemos visto que falta mucho conocimiento todavía. Hemos visto a muchos clientes preguntándonos: Exactamente, ¿por qué estáis aquí los bancos si vosotros, en teoría, sois un sector limpio, que no contamina y cuál es vuestro papel? No terminaban de entender la conexión entre el sector bancario y la sostenibilidad y no terminaban de entender que hoy todo sea sostenible, sea eco y que hoy todo sea bio", compartió Nacho Rodríguez, director de Sostenibilidad de ING?. "Hemos encontrado a mucha gente que nos decía: si tú quieres serlo, pues adelante, pero que a mí no me cueste más y que mi producto sea el mismo", desveló.



Parte del rol bancario es, precisamente, facilitar la financiación de proyectos sostenibles y empujar la transformación con la canalización de las inversiones. "Como sector financiero tenemos un papel determinante en esas palancas y en la mitigación de los riesgos", explicó María García Cabeza, coordinadora de Sostenibilidad de Abanca?. Les corresponde acompañar a los diferentes clientes a la transición. "Es verdad que las corporates (grandes empresas) tienen ya unas estructuras, una capacidad mucho más importante para transicionar, pero el tejido empresarial pyme, que es tan importante, crítico en España, también necesita un acompañamiento, y hay que intentar realizar un acompañamiento sin cerrar el crédito a sectores intensivos o más sensibles a la transición", compartió. García añadió el reto regulatorio en la medida de que el sector tropieza con necesidades de información o ratings que no disponen las pymes, abogando por un "equilibrio entre la perspectiva supervisora también y lo que podemos exigir al cliente".

"Lo principal es avanzar en el cambio climático porque la situación es bastante dramática", subrayó a su vez Álvaro Cangas, líder de la práctica ESG en Marsh España?. El Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015 tiene por objetivo de mantener el aumento de la temperatura media global por debajo del 1,5 grados centígrados y expuso que se ha superado, con dos grados en España, tres en Canarias y por encima del 1,5 "en la mayoría de países de Europa". "Cuando miramos el número de catástrofes naturales debidas al aumento de temperatura la gráfica es exponencial y se ve con terremotos, con otro tipo de catástrofes naturales... ¿Entonces, cuál es el mayor reto? Adaptarse al cambio climático y descarbonizar la economía, un reto inmenso, pero tenemos herramientas que hace unos años no existían como el BigData, la inteligencia geoespacial y la inteligencia artificial", ilustró.



"Nosotros tenemos un impacto ya directo, tanto en producción como en la pelea que tenemos que hacer para la calidad de nuestros vinos, los recursos, el agua, las condiciones meteorológicas..", agregó Estíbaliz Torrealba, coordinadora del Comité de Expertos en Sostenibilidad de la DOCa Rioja?. La denominación de Origen Rioja está formada por más de 14.000 viticultores y 600 bodegas, de diferente naturaleza en volumen y estrategia, que llevan años embarcados es este desafío y con retos por resolver. "Vamos a necesitar dar mucha formación y soporte para acompañar a todos esos viticultores con nuestros planes", confió, poniendo enfásis como las entidades financieras en la concienciación del ciudadano. "Hay que conseguir que el consumidor perciba que detrás de nuestros vinos hay un trabajo, que sepa valorarlo, que todo esto le añada valor a nuestro producto y nos provoque un retorno, porque es la única forma de la que nosotros realmente vamos a ser sostenibles y vamos a perdurar", resumió.

Miguel González Corral, director de Comunicación y ESG de Farmaindustria?, coincidió en la urgencia de abordar los objetivos climáticos y señaló la involucración de la industria farmaceútica por la posición privilegiada que disfruta de cara a las grandes negociaciones globales. "Creo que en sectores como el farmacéutico, que tiene capacidad para ser muy líder, tenemos que demostrar que somos ejemplo. Lo estamos haciendo, estamos liderando iniciativas de reducción de huella de carbono y adelantándonos a los objetivos marcados por el Acuerdo de París". El desafío instríseco o más particular del sector en su opinión es ver la salud como algo global y no individual "porque el cambio climático nos está empujando hacia un escenario diferente: tenemos que adelantarnos a enfermedades emergentes que no conocemos ahora y nos van a venir", como ha ocurrido con la pandemia del Covid.