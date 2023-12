Las grandes compañías financieras invierten en Ciberseguridad, Automatización, Big Data e IA

El estudio, en el que han participado 300 directivos de algunas de las mayores empresas españolas, señala las dos principales tendencias de inversión en IT. Por un lado, existe una tendencia conservadora, fruto de la inestabilidad económica, con apuestas por la Ciberseguridad y la Automatización de procesos; y otra más innovadora, que busca la escalabilidad de nuevos modelos de negocio con contratos de servicios de Big Data e Inteligencia Artificial, principalmente.

Las previsiones de inversión en Tecnologías de la Información enmarcan un futuro marcado por la dicotomía de estas dos tendencias, como lo corroboran las empresas del sector Banca y Seguros, centrando su inversión en:

1. Ciberdefensa y seguridad | 65%

2. Ahorro de costes | 62%

3. Automatización de procesos I 54%

4. Incorporación de nuevas soluciones de Big Data | 45%

5. Adopción de soluciones de IA | 40%

Además, el 17% de las compañías de Banca y Seguros ya han incorporado soluciones de IA Generativa en algunas áreas y proyectos concretos de la compañía, frente al 14% de la media de las empresas españolas, lo que demuestra una madurez más elevada que el mercado. Mientras, el 58% se encuentra en una fase inicial de exploración, lo que podría traducirse en proyectos en el próximo año.

"El sector financiero juega un papel muy importante de 'early adopter' en el tejido empresarial".

Según Baltasar Carretero, socio responsable del sector bancario en la consultora Eraneos, apunta que "el sector financiero juega un papel muy importante de 'early adopter' en el tejido empresarial, siempre pioneros en la incorporación de soluciones disruptivas dentro del marco regulatorio y de compliance en el que se mueven. En ese sentido, buscan de forma muy proactiva soluciones de IA tanto internas como en atención al cliente, para liderar la siguiente ola de transformación".

Así mismo, continúa Carretero, "las compañías financieras buscan proyectos de eficiencia de costes; algo que se verá reflejado activamente en proyectos de simplificación y automatización de procesos; así como en la explotación y monetización de casos de uso de Data Analytics".

En total, la investigación estima que el gasto en TI de las grandes empresas españolas alcanzará los 46.898,74 millones de euros, un 24% más respecto al año 2022, de los cuales la mitad se destina en su totalidad a servicios de TI externalizados (20% más que el año anterior).

"Las empresas españolas siguen confiando en el outsourcing como principal palanca para conseguir la flexibilidad necesaria y mantener la competitividad".

Según Eduardo Martín, Head of Sourcing and IT Advisory de la consultora Eraneos, este hecho viene a confirmar que "las empresas españolas siguen confiando en el outsourcing como principal palanca para conseguir la flexibilidad necesaria y mantener la competitividad".

Motivaciones y Satisfacción

La principal motivación para las organizaciones de Banca y Seguros que prevén aumentar el outsourcing es el incremento de escalabilidad para cubrir las necesidades del negocio. Así, el 82% de encuestados de este sector aseguraron que la Escalabilidad es la principal razón para el outsourcing, seguida del acceso al Talento (64%) y de la Innovación, con el 50% de respuestas.

Ranking de proveedores de servicios TI mejor valorados

1. Ayesa (incluyendo Ibermática) y Fujitsu | 84%.

2. DXC Technology y TCS |83%-

3. T-Systems | 82%.

4. NTT DATA, Accenture, Inetum, Capgemini, Deloitte y PwC | 80%,

Ranking de proveedores de infraestructura en la nube

1. Amazon Web Services (AWS) | 81% *Baja un 5%

2. Google Cloud Platform | 80%

3. Microsoft Azure |79%

