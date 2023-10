Singular plantea dos arbitrajes paralelos a UBS en Fráncfort y pide 150 millones

Singular Bank da la pelea en Fráncfort contra los movimientos de UBS en nuestro país. La entidad que encabeza Javier Marín y que se hizo con la banca privada doméstica del gigante suizo hace dos años no se ha quedado de brazos cruzados tras la operación de Credit Suisse y las consecuencias que esta ha tenido sobre el tablero de juego español. De acuerdo con diversas fuentes financieras al tanto, el banco habría presentado dos arbitrajes paralelos en Fráncfort (Alemania) en los que solicitaría hasta 150 millones de indemnización conjunta.

Estos, de acuerdo con las mismas fuentes, tendrían dos razones principales. La primera de ellas sería la ruptura del acuerdo de no competencia en España suscrito con la compra del negocio regional de la entidad suiza y que consideran que se habría roto con el mantenimiento de la filial nacional de Credit Suisse en nuestro país tras las turbulencias y la anexión de su rival local hace unos meses. Este punto estaría contenido en el contrato de compra-venta, en el que se especificaría la forma en que, en caso de incumplimiento, podría actuarse.

El segundo arbitraje, por contra, tendría que ver con el proceso de traspaso de clientes. Desde Singular considerarían, de acuerdo con las mismas fuentes, que este movimiento tuvo "dilaciones indebidas", alargándose en algunos casos durante semanas frente al periodo de un fin de semana que se había establecido inicialmente. De esta forma, consideran que este lento trasvase supuso que algunos de ellos decidiesen dejar la entidad y se pasasen a otras de la competencia, lo que habría supuesto un daño grave para Singular y la salida de varios millones en recursos de clientes.

En el lado contrario estarían los argumentos de UBS, que entendería que no se habría roto el acuerdo de no competencia ya que el negocio local de banca privada en España generaría unos ingresos menores del 5% sobre los ingresos totales de la entidad resultante de la integración de UBS y Credit Suisse a nivel global. En el inicio de esta disputa, también se habría valorado la posibilidad de que se iniciase un proceso de venta, anunciado en los seis meses siguientes a la fusión, como un proceso formal o un acuerdo de adquisición vinculante con un tercero por esta parte del negocio. Pero los meses pasan y no hay movimientos en el tablero.

Antes de la operación, la filial de UBS en España tenía en solitario alrededor de 15.000 millones en activos. Singular Bank tenía, por su parte, 4.900 millones de patrimonio bajo gestión. Una vez unidos, a cierre de 2022, últimos datos oficiales, la cifra ascendía a 13.200 millones. Fuentes del sector recuerdan que la salida de banqueros –con su consecuente cartera– de la entidad habría mermado esta cifra de forma muy relevante.

"Singular Bank, como viene defendiendo, ha demostrado en todo momento su honestidad y buena fé en el trato con UBS", señalan fuentes oficiales de Singular. "La situación legal está clara y si se confirma el incumplimiento de las obligaciones y deberes contractuales de UBS, Singular Bank emprenderá las acciones legales necesarias e iniciará las reclamaciones que correspondan para que se cumpla con dichos compromisos y obligaciones. Cuando eso ocurra, lo comunicaremos de manera oficial por los cauces habituales".

La operación de traspaso de la filial española de UBS a la entidad de Javier Marín y Warburg Pincus tuvo lugar hace dos años y supuso la salida de uno de los últimos grandes bancos internacionales con filial en España. Singular inyectó entonces casi 250 millones para la operación que le colocaría entre las diez primeras entidades de banca privada de España.