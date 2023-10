El DJ banquero 'cuelga' los cascos: David Solomon (Goldman Sachs) ya no pinchará en sesiones multitudinarias

El director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, ha decidido dejar de pinchar como DJ en eventos multitudinarios después de las repetidas críticas de que su hobby supone una distracción para su trabajo al frente de una de las firmas punteras de Wall Street. Lo que comenzó como una colorida actividad secundaria que suavizó la imagen pública de Solomon (61 años) se ha convertido a la larga en un argumento recurrente para criticar su gestión al frente del gran banco de inversión.

Según las fuentes cercanas a Solomon consultadas por el Financial Times y Bloomberg, el CEO de Goldman tomó hace aproximadamente un año la decisión de dejar de pinchar en eventos con público porque generaba demasiada atención de los medios. De hecho, el último evento notable en el que Solomon actuó como DJ fue en julio de 2022 en Lollapalooza, un festival de música de cuatro días en Chicago.

Desde Goldman se han apresurado en remarcar que esta decisión de Solomon no es tan reciente. "Esto no es ninguna novedad. David no ha sido DJ públicamente en un evento en más de un año, lo cual hemos confirmado varias veces en el pasado. La música no fue una distracción del trabajo de David. La atención de los medios sí se convirtió en una distracción", declara el portavoz de la firma Tony Fratto al FT.

Pero el runrún dentro del banco estaba ahí, llevando a Solomon a mover ficha. En particular, algunos se sintieron incómodos con su decisión en 2019 de actuar en Tomorrowland, famoso festival belga con los DJ más reconocidos internacionalmente, pero también señalado por el alto consumo de drogas entre los asistentes. Solomon también se tuvo que disculpar con la junta directiva de Goldman en 2020 después de haber sido DJ en un evento de 2020 en la exclusiva zona vacacional de Los Hamptons de Nueva York en pleno confinamiento por la pandemia. Aunque Solomon ha insistido en que las ganancias de sus actuaciones se destinarán a organizaciones benéficas que luchan contra la adicción, el escrutinio no ha cesado.

El interés de Solomon por ser DJ, un pasatiempo inusual para Wall Street, comenzó hace más de una década cuando estaba trabajando en un acuerdo de financiación para un casino de Las Vegas. Originalmente, actuó bajo el nombre artístico de DJ-D Sol, un apodo que se convirtió en una gran parte de su personalidad pública. Durante un cameo en un episodio del programa de televisión estadounidense Billions en 2020, el titán ficticio de los fondos de cobertura Bobby Axelrod, interpretado por el actor Damian Lewis, se refirió a Solomon como DJ-D Sol. Más tarde, Solomon cambió su nombre artístico al suyo propio.

Solomon fue nombrado director ejecutivo en 2018 y desde entonces ha tratado de diversificar el negocio de Goldman más allá de la banca de inversión y el comercio, y expandirse en áreas como la gestión de activos y patrimonio que se consideran menos volátiles. Pero el año pasado marcó el período más desafiante para Goldman desde que Solomon asumió el cargo, caracterizado por una caída en las ganancias, una serie de salidas de alto perfil y una serie de artículos periodísticos que cuestionaron su gestión del banco.

En el segundo trimestre de este año, Goldman registró su ganancia trimestral más baja en tres años, ya que una costosa retirada de la banca de consumo se vio agravada por la desaceleración de los negocios y las transacciones en toda la industria. Goldman informará sus resultados del tercer trimestre este martes.