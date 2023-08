El mayor fondo de bonos del mundo aflora su inversión en el Espai Barça

El FC Barcelona colocó en abril la financiación del nuevo Espai Barça entre una veintena de fondos y aseguradores. El club explicó que las hasta ocho emisiones de bonos realizadas se habían repartido entre entidades estadounidenses. No reveló nombres, pero ahora son las propias firmas las que comienzan a hacerlo en sus informes semestrales. La primera en hacerlo ha sido la californiana Pimco, el mayor inversor del mundo en renta fija, que ha aflorado una inversión de 23,85 millones de euros en la remodelación del Camp Nou.

La firma norteamericana presentó en julio el detalle de sus inversiones en su fondo Pimco Dynamic Income Fund, que cotiza en el Nasdaq, y afloró el gasto en la reforma acometida por el club catalán, según ha podido comprobar elEconomista.es. Se trata de un paquete pequeño, pues el vehículo posee activos por valor de más de 4.000 millones de euros. La gestora invirtió en el primer tramo, con vencimiento en 2028 y un interés del 6,01%, de 95 millones de euros.

Pimco convertirá los 23,85 millones en 25,76 millones, una vez percibidos los intereses. A pesar de que el conjunto azulgrana aseguró que la prima media de la financiación había sido del 5,5%, las ocho emisiones de bonos superan el 6% e incluso cuatro rozan o rebasan el 7%.

La gestora estadounidense es el primer inversor que revela de forma oficial su inversión en Espai Barça Fondo de Titulización, la sociedad a través de la que el conjunto azulgrana canalizó los 1.450 millones de financiación necesaria. Aunque no se conoce la identidad final del resto de los compradores entre los interesados estaban Apollo, Pricoa Private Capital y Voya Financial y las aseguradoras Metlife, New York Life y Barings.

Los vehículos se repartieron los 1.000 millones de las ocho emisiones de bonos que el club listó en la Bolsa de Viena. Los 450 millones restantes se los dividieron los bancos Goldman Sachs y JP Morgan con dos préstamos. La nota final otorgada por KBRA fue de BBB.

El interés a pagar por el FC Barcelona

Pimco se beneficiará de un interés del 6,01% en su inversión. El dato supera el 5,5% comunicado por el FC Barcelona. Y es que según los datos del regulador austríaco, todas las emisiones de bonos superaban el umbral hecho público por la entidad. Es más: los mayores paquetes superan el 6,6% e incluso alcanzan el 7%. Por ejemplo: el tramo A3, de 160 millones de euros, se colocó al 7,22% hasta 2047. Otro: los tramos A5 (219 millones de dólares) y A6 (239 millones de dólares) se comercializaron con un cupón del 6,98% y 7,06%, respectivamente. El club no desveló la cifra de intereses que le tocará pagar, pero los cálculos de este medio con esquemas similares señalaban un coste añadido de unos 1.000 millones.

Pese a estas cifras, el Barça siempre dijo que se guardó el comodín de refinanciar los 1.060 millones que vencían en los nueve primeros años a la espera de un contexto macroeconómico mejor que rebajara el coste de la deuda.