Bupa y Sanitas compran una red de clínicas dentales en Brasil para llegar hasta 350.000 clientes

Care Plus, la filial de Bupa en Brasil que lidera Sanitas, ha comprado el negocio dental de INPAO Dental. De este modo, pasa de 84.000 clientes a 350.000 y a nivel global la cartera de clientes asciende a 600.000 pacientes.

"Se trata de una operación muy ambiciosa que amplía nuestra presencia en el sector salud brasileño", afirma Iñaki Peralta, consejero delegado de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica. "Es un hito muy relevante para expandir la presencia de Bupa en el sector de salud de Europa y América Latina", afirma Peralta.

INPAO Dental atiende a 270.000 clientes de más de 580 empresas. Por su parte, Care Plus es la principal compañía de salud de Brasil en el sector premium y ofrece servicios médicos, odontológicos, de medicina laboral y también en medicina preventiva. Da servicio a más de 300.000 clientes y a más de 1.000 compañías y desde 2016 forma parte de Bupa. Care Plus cuenta además con dos redes de clínicas especializadas, Care Plus Clinic, que ofrece atención médica y dental; y Dental Prime, una red de clínicas odontológicas.