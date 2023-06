De garantizar el pago de las rentas a ofrecer alojamiento alternativo: así son los seguros antiokupación

Línea Directa se ha adelantado a sus competidores y presentó ayer el primer seguro completo que protege a los propietarios en caso de que sus viviendas sean ocupadas ilegalmente. Más que un seguro se trata de una cobertura adicional a la póliza de Hogar por tan solo 10 euros más al mes. En ella ofrecen, entre otras cosas, cubrir los gastos que suponga tener que recurrir a una vivienda alternativa durante la ocupación.

La aseguradora no es pionera en este tipo de productos, de hecho, cada vez son más las compañías que ofrecen este servicio, más si se tiene en cuenta que de media al año se producen 17.000 denuncias y se celebran 3.000 juicios civiles. En lo que es pionera es el en foco en el que ha decidido centrarse. La nueva cobertura está centrada en la definición literal de ocupación y allanamiento de morada —independientemente de que la vivienda sea o no la residencia habitual del usuario o esté desocupada—, es decir, cuando los ocupantes han entrado en el inmueble sin autorización ni consentimiento del propietario. Esto significa que no será cargo cuando un inquilino con un contrato de alquiler deja de abonar la renta porque consideran que no sería un okupa sino un incumplimiento de contrato.

Y es justo ahí donde reside la principal diferencia con la gran mayoría de los seguros disponibles en el mercado en la actualidad, que están muy centrados en el impago del alquiler. En este foco está centrada Mutua Madrileña que ofrece un seguro alquiler seguro a propietarios por el cual garantiza el impago del alquiler así como asistencia Legal al desahucio, para ayudarle en caso de recurrir a trámites de desahucio por impago o por obras no consentidas, con límite de 3.000 euros. Sin embargo, los diferentes seguros de hogar disponibles no recogen entre sus coberturas una posible ocupación ilegal.

Unos servicios muy similares a los que ofrece Mapfre. Dentro del seguro de impago de alquiler garantizan el pago de las rentas hasta 12 meses así como la 3.000 euros en concepto de defensa jurídica, los daños materiales y las reparaciones urgentes. Al igual que su competidora, en las condiciones generales no menciona la ocupación ilegal.

Caser también ofrece un seguro de impago de alquiler por el cual garantizan, entre otras cosas, el reembolso de aquellas rentas mensuales, la defensa jurídica o la reparación de los daños de la vivienda. Además, ofrece un seguro contra la ocupación ilegal en segundas viviendas, Yavoiyo. Este incluye la reclamación por ocupación ilegal así como un servicio de asesoría y defensa jurídica.

Además de los servicios que garantizan el pago del alquiler, también son cada vez más frecuentes los seguros que protegen las segundas viviendas, como el ya mencionado de Caser. A esta lista se suman también Plus Ultra y Fidelidade. La primera ofrece un seguro para hogares no habitados que incluye un servicio jurídico completo formado por responsabilidad civil y protección jurídica específica ante procesos de ocupación ilegal

Por su parte Fidelidade ofrece un seguro de hogar para viviendas de uso ocasional que incluye entre sus coberturas la defensa jurídica y una vez desalojada se hacen cargo de los gastos para la restitución de los desperfectos producidos por actos vandálicos.

Das es junto a Línea Directa una de las pocas aseguradoras que ofrece un servicio centrado 100% en la ocupación ilegal. Se trata del Seguro Anti Okupas DAS que garantiza protección jurídica a los propietarios de viviendas frente a los okupas. Al igual que la compañía del teléfono rojo también hace público los detalles económicos y en este caso ofrece el servicio por 28 euros al año por vivienda adicionales al seguro de hogar contratado.