Suiza mete la directa y prepara medidas de emergencia para la compra de Credit Suisse por parte de UBS

Suiza se está preparando para utilizar medidas de emergencia que aceleren el proceso de adquisición de Credit Suisse Group por parte de UBS, según informó este sábado el Financial Times, citando a dos personas familiarizadas con la situación.

A instancias de los reguladores, UBS ha dejado de lado su oposición inicial a un acuerdo y está explorando posibles estructuras que podrían ejecutarse rápidamente para detener una profunda crisis de confianza, dijeron personas informadas sobre las discusiones.

En este sentido, UBS le está pidiendo al gobierno suizo que asuma ciertos costes legales y posibles pérdidas futuras en cualquier acuerdo. Reuters sitúa la cifra en alrededor de 6.000 millones de dólares.

Bajo un escenario probable, el acuerdo involucraría a UBS adquiriendo Credit Suisse para obtener sus unidades de gestión de patrimonio y activos, y posiblemente vendiendo la división de banca de inversión, informa Bloomberg.

Un acuerdo negociado por el gobierno abordaría una derrota en Credit Suisse que conmocionó al sistema financiero mundial esta semana cuando los inversores en pánico se deshicieron de sus acciones y bonos tras el colapso de varios prestamistas estadounidenses más pequeños.

Un respaldo de liquidez por parte del banco central suizo esta semana detuvo brevemente las caídas, pero el drama del mercado conlleva el riesgo de que los clientes o las contrapartes continúen huyendo, con ramificaciones potenciales para la industria en general.

Otras firmas financieras, incluido Deutsche Bank AG, están monitoreando la situación en caso de que los atractivos activos de Credit Suisse salgan a la venta, ya sea en una adquisición de UBS u otra forma de ruptura, según personas informadas sobre esas discusiones.

Por otro lado, BlackRock negó este sábado estar preparando una adquisición de Credit Suisse. "BlackRock no está participando en ningún plan para adquirir todo o parte de Credit Suisse y no tiene interés en hacerlo", dijo a Bloomberg un portavoz de la firma con sede en Nueva York. De esta forma, el mayor fondo de inversión del mundo salió así al paso de una información del diario económico Financial Times, que aseguraba citando a varias fuentes anónimas que el fondo estaba preparando una oferta por el banco suizo.

Máxima expectación

Los círculos financieros de Suiza e internacionales aguardan con gran expectación la posible compra de Credit Suisse, tras una semana de infarto en bolsa, por su principal rival suizo, el banco UBS, una operación que algunos analistas creen que podría producirse este mismo fin de semana, de cara a evitar un nuevo desplome en la primera sesión bursátil del lunes.

Los rumores de compra de Credit Suisse (segundo mayor banco de Suiza por volumen de mercado) por UBS (primero), primero publicados por el diario Financial Times, aumentaron este sábado con informaciones de la agencia Bloomberg que aseguran que la potencial entidad compradora ha pedido al Gobierno suizo garantías de que una adquisición parcial o completa de su rival no le causará problemas jurídicos o pérdidas.

Estas informaciones barajan la posibilidad de que UBS, cuya sede central es vecina de la de Credit Suisse en Zürich (ambas están en la céntrica plaza Paradenplatz), asuma las actividades de gestión de fortunas y activos de su rival, mientras que vendería la banca de negocios.

La agencia económica suiza AWP afirmó que tanto el Banco Nacional de Suiza (BNS) como la comisión reguladora del mercado de valores (Finma) admiten que la compra de Credit Suisse por UBS es la única solución para evitar el colapso del banco de las dos velas.