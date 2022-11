Cómo actuar rápidamente si se transfiere dinero a la persona equivocada

Hoy en día existen múltiples posibilidades para efectuar pagos que no sean en efectivo. Las herramientas tecnológicas actuales permiten servirse de dispositivos como ordenadores o móviles para realizar transferencias, utilizando ciertos sitios web o aplicaciones que incluyen las entidades bancarias.

Algunas de las operaciones se realizan incluso de manera instantánea, pero la práctica totalidad de ellas implica gran velocidad, de ahí su atractivo. Algunas opciones como la de repetir pagos anteriormente efectuados brindan estos pagos en el momento.

Bizum es un ejemplo claro y fácil de entender por cualquiera, debido al alcance que tiene en la sociedad actual. Esta herramientas sirve para transferir dinero entre cuentas bancarias en cuestión de segundos, requiriéndose para ello solamente el número del titular de la cuenta de destino del dinero. Esta funcionalidad está hoy presente en las aplicaciones de la mayoría de bancos españoles, y sirve para todo tipo de situaciones: pagar facturas, saldar deudas, agilizar los pagos en una cena grupal...

Qué hacer ante un pago erróneo

En todo tipo de pagos y transferencias existe la posibilidad de equivocación. No es descabellado que cualquier persona, fruto de un despiste puntual, se equivoque de contacto al que enviar el dinero o teclee mal el número de teléfono o de cuenta.

El Banco de España explica que no existe ningún botón para "cancelar el envío", por ejemplo, en Bizum. Esto es así porque las transferencias de dinero son irrevocables, y en algunos casos (como Bizum) inmediatas.

Soluciones ante un Bizum erróneo

La principal opción es también la más sencilla. Se trataría de escribir a la persona a la que se haya transferido el dinero por error, para comentarle la situación y solicitarle que devuelva la cuantía. De hecho, Bizum permite rechazar un envío de dinero por parte del destinatario, por lo que la persona ni siquiera tendrá que hacer el envío de cero.

La segunda posibilidad es útil si la persona que recibe el pago no quiere devolverlo, o si simplemente no responde. Se trataría de acudir cuanto antes al banco, para pedirle que anule dicha transferencia. El problema es que esta opción solo es posible si la entidad todavía no ha aprobado el pago, y a veces esto tan solo le lleva uno segundos.

Finalmente, en el peor escenario, donde la transferencia ya ha sido aprobada y el destinatario del pago (por X o por Y) no lo devuelve, solo queda acudir a vía judicial. Aquí se deberá probar que se trata de un delito de apropiación indebida, que aparece regulado en el artículo 254 del Código Penal. En caso de salir adelante, quien se apropió del pago deberá no solo devolver dicho importe, sino además pagar una multa, que será sustancialmente superior si la cantidad excede los 400 euros, pues entonces se estaría hablando de "delito", y no de "delito leve".

Soluciones ante transferencia errónea

Transferencia entre dos cuentas del mismo banco

Aquí no es posible cancelar la operación. Se deberá entonces intentar contactar con quien recibe el pago, o bien pedirle al banco que lo haga.

Si esta persona rechaza la devolución, se podrá de nuevo acudir a los tribunales y denunciar por posible delito de apropiación indebida, con los resultados explicados.

Entre cuentas de bancos distintos

En este caso se puede intentar acudir a la entidad con diligencia, y pedirle que cancele la operación. Si esta ya ha sido aprobada, el banco puede contactar con el del usuario que recibió el dinero, y este podrá pedir a su cliente que devuelva el importe, pero no obligarle.

Si, de nuevo, se cumple el peor escenario y dicha persona se niega a devolver el pago, una vez más procede acudir a los juzgados y apelar al artículo 254 del Código Penal.

Envío de dinero mediante transferencia inmediata

La primera opción es, de nuevo, contactar con la otra persona o pedir al banco que notifique de lo sucedido a la entidad del receptor del dinero.

Ante el peor escenario ya descrito, también será necesario acudir a la vía judicial para recuperar el importe. Se debe, una vez más, demostrar que el delito recogido en el Código Penal ha tenido lugar.