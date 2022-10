BBVA estudia acciones por la apertura de empresas con su nombre en Londres

BBVA estudia acciones legales contra la apertura de varias empresas con el nombre de la entidad en Londres, Reino Unido. A lo largo de este verano, se han constituido en el Registro Mercantil británico tres compañías distintas bajo las denominaciones de Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria SA LTD, BBVA LTD y Garanti BBVA LTD. Además, la primera firma de estas compañías se ha constituido con un capital social de 10 millones de libras (unos 11,5 millones de euros, al cambio actual).

La entidad financiera que preside Carlos Torres no ha tenido nada que ver con la constitución de estas tres sociedades, según las fuentes consultadas, y los servicios jurídicos están estudiando qué medidas tomar al respecto.

La presencia de BBVA en Londres es a través del negocio de banca de inversión y también tiene una oficina de representación en la zona de Canary Wharf, el segundo mayor centro de negocios de la capital de Reino Unido, después de la conocida City. Sin embargo, estas tres sociedades, constituidas dos en el mes de junio y la última de ellas en agosto, están radicadas en el centro de Londres, dos de ellas además, en los barrios más transitados por residentes y turistas, a espaldas de The British Museum (el museo británico).

Las compañías están constituidas por personas que no están ligadas al grupo financiero, según las fuentes consultadas. Una de ellas de origen alemán y se presenta en sus perfiles de redes sociales como un empresario relacionado con el sector inmobiliario, y la otra es de origen indio, según consta en el Registro Mercantil británico.

El banco, de momento, mientras estudia que medidas tomar, ya ha avisado a los clientes de Reino Unido a través de la web de que estas sociedades "clonadas" han sido constituidas "con nombres idénticos o similares a los de BBVA y las sociedades de su grupo, pero que en ningún caso están vinculadas a BBVA ni a ninguna de sus actividades u operaciones".

El grupo financiero añade además que este tipo de compañías que suplantan la identidad suelen constituirse con fines de estafa o fraude, por lo que advierte a cualquier persona que trate con dichas empresas que no está tratando con BBVA ni con ninguno de sus representantes autorizados.

Crece el fraude

El grupo financiero recuerda que el phishing es una estafa que consiste en hacerse pasar por un tercero de confianza para obtener datos personales y confidenciales de los usuarios, especialmente información bancaria, para un uso fraudulento. Este tipo de fraude se ha desarrollado considerablemente en los últimos años, afectando a la mayoría de bancos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Habitualmente, suplantan la identidad de un tercero a través de correos electrónicos o SMS.