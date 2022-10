La banca remunera al 0,63% el ahorro de los hogares, mayor nivel desde 2015

Los primeros pasos que han dado algunas entidades (especialmente de tamaño pequeño y digitales) desde este verano al incrementar la remuneración de los depósitos a plazo de la mano de la primera subida de los tipos de interés ya tiene reflejo en la rentabilidad media que da el conjunto de la banca española al ahorro de los hogares. El sector financiero español ya remunera de media un 0,63% los depósitos a plazo (entre uno y dos años) de las familias, según los últimos datos de agosto del Banco de España. Un nivel aún bajo, pero que no se veía desde el año 2015.

A pesar de que la gran banca niega que se vaya a dar una guerra de depósitos, puesto que los balances de pasivo y crédito están equilibrados (es decir, no se necesita captar más pasivo para poder dar financiación), bancos de menor tamaño sí están protagonizando esta batalla con el objetivo de hacer atractivo el ahorro y ganar nuevos clientes. De hecho, ya hay varias entidades que ofrecen remuneraciones atractivas para el ahorro a plazo, por encima del 1% y que, de hecho, han incrementado la bonificación acompañando la segunda subida de los tipos de interés que tuvo lugar en septiembre.

Concretamente, el Banco Central Europeo (BCE) subió en julio la facilidad de depósito (tipo de referencia para bonificar el ahorro) un 0,5%, hasta situarla al 0% (venía del negativo -0,5%). El pasado mes de septiembre, la subió al 0,75%, y la previsión del mercado es que pueda alcanzar hasta el 2% a final de año.

La entidad digital WiZink ha sido una de las que más ha elevado la remuneración de los depósitos a plazo en el último mes. El banco ofrecía en septiembre un 0,25% TAE a 18 meses y ahora un 1,1% TAE. Para el plazo de 25 meses remuneraba un 0,3% TAE y ahora un 1,2% TAE. Finalmente, a 36 meses, daba un 0,35% TAE y ahora da un 1,3% TAE. Renault Bank ha pasado de remunerar el 1,4% del depósito a 24 meses a bonificar el 1,81%, mientras que EBN ha aumentado la oferta de cinco a siete depósitos, según el plazo, y ya ofrece un 1,75% en el más largo, a 36 meses, frente al 1,50% TAE que comercializaba en septiembre.

Pasos en cuentas vista

Otras entidades como Deutsche Bank también han mejorado la oferta de depósitos en los últimos meses, aunque aún no alcanza el 1%, mientras que Bankinter mejora sus depósitos en dólares, con una rentabilidad a 12 meses del 3% TAE, aunque este producto no está indicado para todos los clientes por el mayor riesgo. Por otro lado, las entidades también están mejorando la oferta de remuneración de las cuentas vista, aunque destaca sobre todas la que ofrece la Cuenta Online del Sabadell, que da un 2% TAE el primer año hasta un saldo máximo de 30.000 euros a los clientes vinculados. Precisamente, este miércoles, Openbank, entidad cien por cien del Banco Santander, ha cuadruplicado la bonificación que ofrece en la cuenta ahorro pasando de remunerar al 0,05% TAE el saldo de los clientes al 0,2% TAE, eso sí, bajo la condición de que domicilien la nómina o tres recibos. Openbank, junto a esta nueva oferta, también ha anunciado que regala 150 euros a clientes y no clientes que domicilien su nómina antes del 30 de octubre.