Younited: "Vamos a lanzar un producto de suscripción para dispositivos de Apple"

Younited, la fintech especializada en préstamos al consumo que entró en España en 2017 procedente de Francia y cuya expansión le ha llevado también a Alemania, Italia y Portugal, dará un salto de escala a la vuelta del verano con la introducción de créditos instantáneos por hasta 50.000 euros. Su consejero delegado en Iberia, Xavier Pallás, adelanta que además facilitará el acceso a los dispositivos de Apple con un sistema que se asemeja al renting y leasing de los coches, donde se podrá estrenar terminal de forma periódica, y que abre las alianzas en la financiación desde el punto de venta.

En 2021 crecieron al 140%, ¿cómo esperan cerrar el ejercicio?

El pasado año, a nivel de volumen financiado, prácticamente triplicamos las cifras de 2020. Este año habíamos empezado con el objetivo de volver a triplicar y en los cuatro-cinco primeros meses estábamos alineados al 100% con esa meta, pero, con la situación actual, hemos decidido frenar un poco, revisar nuestros precios y también la política de riesgo porque el contexto no es el que era hace seis o 12 meses. Ahora contamos con prácticamente doblar este año, que siguen siendo volúmenes muy, muy importantes y seguimos creciendo rápido, pero sí que frenamos un poco. La decisión es, sobre todo, para no endeudar a personas que puedan tener dificultades, no ahora necesariamente, sino quizá en los próximos seis meses con los escenarios cambiando, las tasas subiendo, sobre todo en hipotecas, y la inflación, etcétera.

En cifras, ¿cómo quedaría?

Hasta ahora hemos financiado aproximadamente 250 millones de euros financiados en España y este año contamos con hacer 140 millones con el presupuesto revisado respecto a unos 70-75 millones del año pasado. Esto es duplicar y sigue siendo mucho y es una apuesta clara por el proyecto. En España, los tres primeros años fueron más de conocimiento y aprendizaje del mercado y no hubo un crecimiento muy fuerte. Fue a raíz del Covid cuando realmente salimos reforzados y empezamos a acelerar con todo preparado y, sobre todo, con unos precios superatractivos. Hasta hace tres meses, porque como te decía hemos ajustado un poco los precios, nuestro precio mínimo era de 2,99% TAE para los mejores clientes y teníamos un 30%-40% de los clientes financiados por debajo del 6% TAE. Ahora se sitúa entre el 5,5% y 15,99%, habiendo hecho ya todos los ajustes necesarios con la inflación y subida de intereses.

¿Su cambio se debe a que están apreciando aumentos en la morosidad?

No, de momento en lo que hacemos en el día a día y en la cartera no hay señales de deterioro o impagos. Pero con la inflación muy alta y con España teniendo, si no me equivoco, un 70% de las hipotecas con tipos variables y con el euríbor subiendo, pues sí se esperan más dificultades de la economía. Nosotros ya hemos hecho todos los ajustes necesarios para prever esta situación. Seguimos dando crédito y con precios muy atractivos, pero sí pensamos que el contexto cambia y que hay que anticiparse, más que nada también para no poner en dificultad a personas que hoy piensan que pueden afrontar un proyecto o devolver un crédito y quizá, en seis meses, con la revisión de la hipoteca y la inflación si sigue así, pues realmente no puedan y no se han dado cuenta.

¿En su hoja de ruta tienen previsto incorporar otros productos?

Sí. Ahora mismo, a nivel producto, España es la estrella este año a nivel grupo, donde se están dedicando más recursos. Son tres proyectos que, al final, convergerán con el crédito instantáneo. En septiembre-octubre lanzaremos para las tiendas 'premium retailers' asociadas de Apple un producto de crédito instantáneo y un modelo específico de suscripción. No es modelo tradicional de financiación de: 'Yo compro un teléfono financiado y pago las mensualidades', sino que se asemeja al modelo de los coches donde pago mi mensualidad y, al finalizar el periodo contratado, por ejemplo a los 24 meses, devuelvo mi terminal y me dan otro. Con la posibilidad de aportar mi terminal se reducirá enormemente la cuota mensual del teléfono. Este modelo de suscripción lo traemos de la mano de Apple y abrirá la puerta al proyecto del crédito instantáneo.

¿Para qué tipo de dispositivos?

Estará asociado a la compra de un iPad, un iPhone o un iMac , y además se podrán incluir todos los accesorios en el modo suscripción. A finales de año aportaremos también un crédito instantáneo en el punto de venta, en el e-commerce, para compras de cualquier producto. Nos moveremos ahí desde los 100-200 euros hasta 50.000 euros instantáneos. Y además usaremos esta tecnología para nuestra financiación tradicional aportando un crédito instantáneo hasta 50.000 euros, manteniendo los precios (en la actualidad ofrece créditos al consumo de 1.000 a 50.000 euros por plazos de hasta 84 meses).

¿Y cómo cambiará el crédito que actualmente ofrecen?

Nuestro crédito ahora mismo quizá tiene una respuesta en 24 horas y el dinero puede tardar un par de días, dependiendo también de la reacción del cliente. Y lo que vamos a tener en unos meses es una respuesta inmediata: en seis minutos has completado el proceso de aplicación y tienes una respuesta inmediata definitiva, no condicionada.

¿No es un riesgo otorgar una financiación tan rápida por hasta 50.000 euros sin conocer al cliente?

Básicamente esto es posible gracias a la PS2. Nosotros nos apoyamos mucho en esta tecnología de agregación bancaria que está regulada por la EBA, y las compañías que ofrecen estos servicios están también reguladas por parte del Banco de España, se necesita una licencia. Nosotros no tenemos acceso en ningún momento a las claves ni nada, simplemente es una lectura en un único momento de las transacciones bancarias, pero con esa información podemos hacer un análisis de solvencia muy potente y también de los riesgos de blanqueo (AML) y el proceso de know your customer muy fuerte (KYC).

¿El acuerdo con Apple y la incorporación del crédito instantáneo abre la puerta a más financiación en puntos de venta o acuerdos similares?

Sí, en Francia, que es donde tenemos este producto industrializado, está funcionando súperbien, con merchants importantes y nosotros seguimos el mismo camino.

Europa quiere meter el 'buy now pay later' en la regulación del crédito al consumo para proteger al consumidor y evitar el sobreendeudamiento, ¿cómo lo ve?

Nosotros ofrecemos una solución regulada, instantánea y además con importes y plazos mucho más elevados y mucho más flexibles que lo que las soluciones que existen ahora a ese nivel de buy now pay later. Nosotros somos especialistas en el crédito. Somos un banco, estamos regulados por el Banco de España y el banco central francés. Para nosotros lo que es el análisis de solvencia, el KYC y todo lo que es anti blanqueo de capitales, ya lo hacemos, de forma que lo que pase con la regulación no nos afecta porque ya cumplimos. No concebimos un crédito sin un análisis de solvencia robusto. Nuestro modelo al final se basa en entender al cliente y ser rentables con el crédito, no ser rentables con otras cosas. No es dar crédito como forma de acceder al cliente para luego intentar rentabilizar a esos clientes de otra manera.

¿Potenciarán los depósitos remunerados aún más por la subida de tipos, incluso, como fórmula para captar la financiación que prestan?

Nosotros podemos captar depósitos con nuestra licencia y, de hecho, lo hacemos como forma de financiación del crédito, aunque también tenemos otras fórmulas porque para nosotros es interesante tener y poder diversificar las fuentes de financiación. Nosotros no tenemos transaccional con los clientes y un cliente español no se puede abrir una cuenta bancaria con Younited para gestionar su día a día y sus pagos, pero sí ofrecemos depósitos a plazo fijo a través de la fintech Raisin. Está centralizado en Francia y se ofrece a muchos países, incluso más países de los que operamos con el crédito al consumo porque tenemos licencia para hacerlo. Y obviamente las tasas de interés se ajustan a cada mercado.

El crédito instantáneo se ha asociado a menudo a TAE exorbitadas sin muy buena prensa y esa misma directiva parece que fijará sistemas para controlar las tasas usurarias

El crédito instantáneo se ha asociado mayoritariamente a microcréditos, que son créditos de cortas duraciones, importes bajos, donde igual, son otro tipo de modelos de negocio que están fuera de la regulación con tasas altas. Sí que hemos visto burradas de TAES del 1.000% para financiación a seis meses... No es nuestro negocio. Nosotros aportamos un crédito instantáneo que eso no tiene por qué ser malo y con tasas que empiezan ahora mismo al 5,5% TAE y que son tasas reales que están hechas, al final, para competir con el cliente preaceptado de un banco. No todo el mundo con Younited tiene ese interés. Cubrimos un rango de precios y hasta cierto punto que decidimos pararnos en el 15,99%. Son rangos que están dentro de lo que es la banca tradicional. Y luego, sí es verdad que a nivel jueces y juicios hay incertidumbre y es verdad que ayudaría bastante pues poder tener algo un poco más cierto qué consideran como tasa usuraria, daría más seguridad jurídica.

Saquemos la bola de cristal ¿qué será Younited en España en 5-10 años?

Lo de la bola de cristal es siempre un poco peligroso porque es difícil predecir el futuro con certidumbre. Younited, a nivel grupo, lleva diez años, pero somos un actor bastante reciente en España. Tenemos la ambición de ser un actor relevante en el mercado, un actor con impacto, creemos en lo que hacemos, en la transparencia, en los precios, en la eficiencia, en el producto, en la experiencia cliente y en la atención. Creemos en la responsabilidad y prueba de ello es que vamos a crecer menos, vamos a ganar menos dinero y pensamos que es lo correcto que hay que hacer. Es difícil proyectar en números, pero nuestro objetivo es seguir doblando como mínimo cada año en los próximos ejercicios hasta que nos lleve a ser un actor relevante.