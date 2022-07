BBVA crea una banca para 'startups' y otras tecnológicas en España y México

BBVA apuesta con decisión por el ecosistema emprendedor con la creación de un servicio ad hoc que en breve echará a andar en España y México. La nueva unidad BBVA Spark contará con un equipo propio de banqueros y un portfolio de propuestas financieras y no financieras específicas y especialmente adaptadas a las necesidades de las startups y scaleups -compañías emergentes estás últimas en fase de desarrollo más avanzado y maduro-.

Entre sus herramientas contará con un fondo de deuda dotado con 250 millones de euros, el más grande o de los más grandes de España con esta vocación. El vehículo permitirá acompañar a los gestores y directivos de las compañías en su ruta de financiación, limitando la dilución accionarial y brindando, además, la oportunidad de contar con el soporte de un equipo de riesgos para optimizar la operación.

Dará respuesta precisamente a uno de los mayores retos para desarrollar un negocio y hacer crecer una startup: la financiación. La mayoría de promotores recurren, de hecho, al capital riesgo con el peaje de diluir su participación al no poder acceder a alternativas más tradicionales como la financiación bancaria.

Las primeras pistas del proyecto las ofrecía el presidente del grupo en el BBVA Open Summit, foro de excelencia para el ecosistema. "Queremos ser el banco de las empresas que están definiendo el futuro", avanzó Carlos Torres por entonces y volvía a repetir ayer en un encuentro empresarial organizado por CEOE. El responsable de Banking for Growth Companies en BBVA, Roberto Albaladejo, adelantaba a su vez en el South Summit que el grupo preparaba una propuesta de servicios adaptada a los distintos momentos de crecimiento de las startups y escaleups.

Asesores que hablan su idioma

Será mucho más que un portfolio porque el banco lanzará una unidad nueva de negocio. La entidad ha registrado la marca BBVA Spark en diferentes geografías, incluida Estados Unidos, aunque según ha podido saber elEconomista.es su lanzamiento será en España y México, país este último con el mayor ecosistema emprendedor de Lationamérica después de Brasil.

Sabe bien el terreno que pisa, ya que lleva varios años colaborando con el ecosistema emprendedor e incluso, apostando por él como inversor y buscador activo de innovación interesado, además, en tejer alianzas con startups para mejorar sus procesos y los servicios que ofrece a los diferentes clientes.

Solo en materia de inversiones tiene apuestas directas a través de los fondos de capital riesgo Propel -en su portfolio cuenta con varios unicornios-, Sinovation Ventures, Leadwind y Lowercarbon. Una experiencia que le permite disponer también de un equipo de advisors para surtir la nueva unidad que hablan el mismo idioma y entienden las necesidades de las compañías más disruptivas y tecnológicas.

BBVA llega en un ecosistema que está cada vez más consolidado

No es usual una apuesta de negocio así desde un banco. De hecho, los emprendedores sufren precisamente la dificultad de acceder al crédito tradicional porque, al no contar con una trayectoria de negocios maduros y resultados positivos por estar en fase de desarrollo, no pasan normalmente los exámenes de riesgo o scoring.

El planteamiento de BBVA, que irá más allá de surtir financiación, llega en un ecosistema que está cada vez más consolidado y con expectativas de que ganar solidez y peso por la propia evolución de las empresas y gracias a las facilidades que ultima el Gobierno para, precisamente, impulsar la economía digital y el emprendimiento.

Ley de 'Startups', en 2023

Según el informe La contribución socioeconómica de South Summit en España elaborado por la consultora PwC, el ecosistema emprendedor español ha multiplicado por 20 su valor desde el año 2012 y ha pasado desde los 4.300 millones de euros de entonces a más de 83.000 millones en la actualidad, equivalente al 14% del valor del Ibex 35.

Las startups movilizaron el pasado año más de 4.200 millones de euros en inversión y entre ellas se censaban 11 unicornios o empresas valoradas por encima de los 1.000 millones de euros (Jobandtalent, Glovo, Idealista, Devo, Cabify, Wallbox y eDreams entre ellas). Se estima que hay otra veintena de scaleups que podrían alcanzar dicha valoración en pocos años.

Para favorecer la creación de empresas y facilitar su desarrollo, el Gobierno elaboró, precisamente, la Ley de Startups, actualmente en trámite en el Congreso y que quiere tener operativa en 2023. También ha promovido el Fondo Next Step con 2.000 millones de presupuesto público para que puedan ganar dimensión sin tener que buscar recursos en otras jurisdicciones y se espera un impulso adicional de los recursos que lleguen del NextGenerationEU para, precisamente, digitalizar la economía.