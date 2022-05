Bit2Me pone en marcha el CryptoTour para convertir España en referente mundial cripto

Bit2Me, la primera empresa reconocida por el Banco de España como proveedor de servicios de moneda virtual, ha puesto en marcha el CryptoTour, una iniciativa que tiene como objetivo convertir a España en un referente mundial cripto a través del conocimiento en criptomonedas y tecnología blockchain de la mano de universidades, empresas e instituciones públicas y privadas

La iniciativa busca conectar uno de los pilares más importantes de Bit2Me desde su inicio como es la educación y la formación alrededor del sector cripto y la tecnología Blockchain. Hasta la fecha, Bit2Me Academy ha recibido alrededor de 4 millones de alumnos, que pueden aprender de forma gratuita desde cualquier parte del mundo.

El CryptoTour dará comienzo este sábado 28 de mayo en La Gran Kedada Passenger, en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, y realizará diferentes paradas por ciudades y pueblos de toda España así como algunas ciudades en Europa y Latinoamérica. Se trata de mejorar el aprendizaje y la formación cripto a nivel global.

La Gran Kedada Passenger contará con la presencia de influencers, profesionales del sector, miembros de la Comunidad de Bit2Me que conocen de la compañía y los difunden por el mundo, y medios de comunicación.

José Luis Cáceres, CMO de Bit2Me, cree que es importante convertir a España en un país referente mundial en el ecosistema innovador y cripto. "Desde Bit2Me queremos dar a conocer esta iniciativa y conseguir involucrar a toda la sociedad en el reto. Estamos seguros de que convertir a España en un referente mundial en talento blockchain y cripto será una de las mejores decisiones para afrontar con optimismo los años futuros y los grandes cambios que se avecinan en el entorno digital".

Al encuentro del sábado asistirán influencers y youtubers como FunOntheRide y TecnoPhonePro, y tiktokers como FinTips y Johnny Stock, entre otros muchos. Los protagonistas del evento serán todos aquellos Passengers y Bit2meros que quieran conocer más sobre los avances de Bit2Me y ser los primeros propulsores del reto que pondrá en marcha la compañía.

Los invitados a La Gran Kedada Passenger podrán disfrutar de un networking con miembros destacados de la industria, en la terraza del Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, y del musical We Will Rock You, un espectáculo patrocinado por Bit2Me basado en las actuaciones de la famosa banda de rock británica Queen, así como de la realización en directo de un programa del popular canal de Youtube de Bit2Me.