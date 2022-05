Viladomant: "El 50% de los beneficios mundiales en los próximos cinco años vendrán de negocios que aún no existen"

elEconomista Madrid

Pep Viladomant, socio asociado experto, Corporate Venture Building ejerciendo en Leap by McKinsey & Company como emprendedo, lanza un dato alentador y prometedor para el sector fintech y los neobancos: "El 50% de los beneficios mundiales en los próximos años vendrán de negocios que aún no existen", relata, exponiendo que supone "un mindset espectacular" para este sector en los próximos cinco años. Viladomant se encarga de realizar alianzas con grandes empresas. En su departamento crea negocios con grandes empresas para abrir nuevos mercados, entre ellos el sector fintech a través de los neobancos. "Hay ejemplos preciosos de cómo realizar esto a escala", expone en la clausura de la jornada Consolidación de los neobancos: La apuesta por nuevos productos y servicios organizada por elEconomista.

El mundo digital favorece la creación de startups, sentencia Viladomant, apoyándose en que la mitad de los beneficios a nivel global pertenecerán a negocios aún por crear en un futuro a corto plazo. "Hay que facilitar que estas cosas pasen porque es una fuerza imparable" de cara a los negocios de un futuro próximo, a muy corto plazo.

Cada vez hay empresas con mayor valor, un movimiento acelerado en los últimos años. A nivel de inversión, el venture capital también se está ampliando mediante mayores aportaciones de dinero en los últimos años, a magnitud de 1,5 trillones de dólares. "No hay empresas que puedan competir a esa escala, ya no es un experimento", se apoya Viladomant para reforzar la apuesta por estos nuevos productos y servicios.

En el negocio del fintech y los neobancos, "hay muchísima inversión que se ha acelerado hasta alcanzar 143 billones de dólares". "Es una 'tormenta perfecta' que se produce en los sectores con grandes márgenes" que corre el peligro de olvidarse de los usuarios, los consumidores finales. "Un cambio de regulación crea tres elementos que combinados puedan mejorar el consumo de los usuarios", explica Viladomant.

Sobre el retorno y los beneficios, Viladomant explica que en las startups hay que invertir al principio en crecimiento. "Muchas empresas se centran en sus negocios principales y extender los servicios más interesantes para desarrollar aquellos que tienen más margen, combinar, y llegar a ese equilibrio".

La conclusión es que "hay una oportunidad enorme" en el sector fintech y los neobancos. El 60% de los negocios de las finanzas están ligados aún a las instituciones tradicionales, lo que implica una oportunidad única para las fintech: "hay muchísimo recorrido para ofrecer cosas novedosas e interesantes para el consumidor", explica, alentando a innovar y traer nuevas iniciativas.

Pep Viladomant ha clausurado la jornada de neobancos y fintech que ha contado con un coloquio con la participación Javier sobrino, Chief of Staff en BNEXT; Ignacio Zunzunegui, Growing Revolut in Spain & Portugal; Víctor Indiano, Area manager Southern Europe at Mambu; Alexander Dunaev, socio fundador y COO de ID Finance; Marta Echarri, directora general de N26 para España y Portugal, y Rubén Andrés Priego, CIO de EVO Banco. Y una apertura institucional de Juan Manuel López Zafra, director general de Economía de la Comunidad de Madrid.