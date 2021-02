La Fed someterá a la banca a una prueba de estrés que baraja una caída del 55% en Wall Street

Jose Luis de Haro Nueva York

El escenario "severamente adverso" de la Reserva Federal para las pruebas de resistencia a la gran banca este año asume una caída del PIB de hasta un 4% desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el tercer trimestre de 2022 y un desplome en la renta variable estadounidense de hasta el 55%. Además también incluirá un incremento de 4 puntos porcentuales en la tasa de paro, que alcanzaría un máximo del 10,8% entre los meses julio y septiembre del año que viene.

Este año, un total de 19 grandes bancos se someterán a los conocidos como test de estrés mientras los bancos más pequeños podrán participar voluntariamente. Cabe recordar que estos deben enfrentarse al examen cada dos años, pero pueden optar por participar este año y deben hacerlo antes del 5 de abril.

"El sector bancario ha prestado un apoyo fundamental a la recuperación económica durante el pasado año. Aunque sigue habiendo incertidumbre, esta prueba de resistencia ofrecerá al público información adicional sobre su capacidad de recuperación", explicó en un comunicado el vicepresidente de supervisión bancaria de la Fed, Randal K. Quarles.

Ken Usdin, analista de Jefferies, señala que el escenario severamente adverso de este año incluye una caída más grave de los precios de los activos inmobiliarios comerciales y que la Fed exige a los bancos "que reflejen los cambios apropiados en los precios de los inmuebles comerciales en las áreas/sectores específicamente afectados por la COVID-19".

Esta será la tercera prueba de resistencia a los bancos de EEUU en los últimos 12 meses. Por su parte, los analistas de Morgan Stanley liderados por Betsy Grasek califican el próximo examen como el más fácil de los tres y ven a Synchrony Financial, Capital One y Wells Fargo como los mejor posicionados para acelerar el retorno de capital a sus accionistas.

"La prueba será más fácil que las dos de 2020, donde se asumía que el PIB se hundiría en un 9,9% y un 5,9% respectivamente y el desempleo alcanzaría un máximo del 10% y el 12,5%", señalaron en en una nota a sus clientes.

Grasek y su equipo esperan que la Fed levante buena parte de las restricciones cuando publique los resultados de las pruebas de 2021 en junio y estiman que se desbloquearán hasta 111.000 millones de dólares de exceso de capital entre los bancos de gran capitalización.

Los bancos que deben participar obligatoriamente en las pruebas de resistencia este año incluyen a Bank of America, Bank of New York Mellon, Barclays, Capital One Financial, Citigroup, Credit Suisse, DB USA, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Norther Trust, PNC Financial, State Street, TD Group US Holdings, Truist Financial, UBS Americas, U.S. Bancorp y Wells Fargo.