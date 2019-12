La Fed y la FDIC dan el visto bueno a los "testamentos en vida" de la gran banca de EEUU

Jose Luis de Haro Nueva York

El Consejo de la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés) anunciaron el martes que no han encontrado "deficiencias", es decir, debilidades que podrían instigar requisitos adicionales si no se corrigen, a los testamentos en vida de los bancos estadounidenses más grandes y complejos.

Dicho esto, en los planes de seis de los ocho bancos revisados se encontraron incidencias que no son tan graves como una deficiencia pero que se deben abordar antes del próximo 31 de marzo de 2020.

Los planes de resolución, comúnmente conocidos como testamentos en vida, describen cuál será la estrategia de un banco en caso de enfrentar una quiebra, dificultades financieras o fallos que también puedan suponer un peligro para el sistema financiero.

Según los reguladores, Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Morgan Stanley, State Street y Wells Fargo, existen ciertos problemas relacionadas con la capacidad de estas entidades para producir de manera confiable, en condiciones de estrés, los datos necesarios para ejecutar sus estrategia de resolución. Por su parte, no se observó ningún incidente en los planes de Goldman Sachs y J.P.Morgan Chase.

No obstante, la Fed y la FDIC enviarán cartas a todos y cada uno de los bancos examinado indicando, si es preciso, en qué áreas deben seguir progresando a la hora de desarrollar y corregir sus testamentos en vida.

Los funcionarios de EEUU también indicaron que Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo abordaron con éxito las deficiencias anteriores identificadas por las agencias en su revisión de los planes de resolución en diciembre de 2017.