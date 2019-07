CaixaBank promete que no hará más ajustes laborales "en los próximos tres años"

Dani Valero Valencia

No habrá más despidos colectivos en Caixabank, al menos hasta 2021. Es la promesa que deslizó este viernes el consejero delegado de la entidad financiera, Gonzalo Gortázar, en la presentación de los resultados del primer semestre del año. Preguntado por el escenario en el que se encuentra la compañía tras el ERE que acaba de cerrar ante el difícil horizonte de las oficinas bancarias, el dirigente subrayó que el proceso de ajuste "ha terminado" y que la enseña no contempla uno nuevo "en los próximos tres años". "No prevemos un ejercicio parecido en estos términos en el ámbito de nuestra perspectiva 2019-2021", destacó.

CaixaBank, según precisó el dirigente, ganó 622 millones de euros en el primer semestre de este año, un 52,1% menos que en el mismo período de 2018, precisamente porque asumió en el segundo trimestre de 2019 el coste del ERE pactado en mayo con los sindicatos, que afecta a 2.023 empleados y ha tenido un coste de 978 millones de euros para la entidad. El banco precisó que, sin tener en cuenta el impacto del acuerdo laboral, que en términos netos fue de 685 millones, habría ganado 1.307 millones de euros, un 0,7% más.

Por su parte, el margen de intereses, que refleja la evolución del negocio típicamente bancario, aumentó en el primer semestre un 1,9% en comparación a los primeros seis meses de 2018, hasta alcanzar los 2.478 millones de euros, gracias al incremento de los ingresos del crédito y los menores costes de financiación retail e institucional, según la enseña.

Gobierno "en las próximas semanas"

Preguntado sobre el asunto de la semana, el rechazo del Congreso a la investidura del candidato socialista y presidente en funciones Pedro Sánchez, Gortázar instó a los políticos a encontrar una solución a corto plazo. "La falta de Gobierno no es una buena noticia. Confiamos en que los representantes políticos trabajen en las próximas semanas para poner remedio a esta situación. Espero que lleguen a una solución por la que lleguemos a tener un Gobierno", demandó.

En cuanto a la consolidación del escenario de tipos de interés negativos, Gortázar lamentó la situación, si bien destacó que, como viene realizando CaixaBank hasta la fecha, la entidad financiera no trasladará su impacto a sus clientes -al menos a los más pequeños-. "No se trasladará a los clientes minoristas. Lamentablemente no es un escenario nuevo. Puede bajar hasta el menos 0,5 o 0,6%, pero ya estábamos en un entorno de tipos negativos y ya hemos decidido que no lo vamos a repercutir a nuestros clientes", indicó.

(Habrá ampliación)