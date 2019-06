Consejos para impulsar las ventas en el marketplace AliExpress

Eva Sereno Zaragoza

Internet es una gran oportunidad para las empresas para vender en otros países y abordar o impulsar su proceso de internacionalización dentro del que pueden apoyarse en marketplace como AliExpress. Sin embargo, hay que aprender a estar en estas plataformas para sacarles el máximo partido.

En España, el e-commerce todavía no está tan desarrollado como en otros países cercanos como Francia o el Reino Unido. En general, en el país "no se invierte lo suficiente y no se ve lo que se hace fuera de España, tendiendo a pensar que es algo que ya llegará", ha explicado Carmen Urbano, directora de e.business en Inycom, a elEconomista.es

Sin embargo, Internet es "una gran oportunidad para las empresas", que permite impulsar y fidelizar las ventas. Pero es un potencial que no se aprovecha, por ejemplo, de cara al turismo internacional. "España recibe 80 millones de turistas. Si los fidelizamos en origen, luego comprarán nuestros productos a través de canales online", ha añadido en la jornada celebrada en la sede de la empresa Inycom en Zaragoza para ayudar a las empresas a internacionalizarse.

Y, para conseguir impulsar estas ventas online, los ecosistemas abiertos y los marketplaces son una buena opción, "aunque hay que aprender a estar en ellos" con el fin de sacarles el máximo partido.

Y es lo que sucede con plataformas como AliExpress, que todavía es muy desconocida en España entre el tejido empresarial. "Existe desconocimiento de marca porque no es lo mismo el Grupo Alibaba, que Alibaba.com (B2B), Tmall (B2C de China) o AliExpress (B2C global)".

Y, ¿qué claves se pueden dar? La primera y principal que hay que tener clara es que el marketplace favorece la internacionalización porque "una empresa puede tener visibilidad en otros países". En el caso de AliExpress, en los de la zona euro y Rusia.

Además, propician que toda la información del producto se traduzca de forma sencilla, lo que facilita la comprensión de lo que se vende. Esto ayuda a "conocer si hay demanda" para, luego, hacer campañas de marketing más específicas por países.

Los marketplaces se convierten así en un canal para conocer los mercados exteriores, aunque no por ello hay que bajar la guardia. Y es que "se deben hacer estudios e investigar el mercado para conocer quién vende, con qué categoría, cómo comunica, el posicionamiento de la marca...".

Es importante "plantearse una estrategia. No es estar por estar. Se puede estar, pero será un test". Para conseguir realmente vender y que estar en el marketplace sea beneficioso, se necesita "un plan de negocio con previsiones de venta, destinar unos recursos...". Es decir, que se trata de hacer todo lo necesario para el business, pero enfocado a la red.