ASEPROCE alerta de que en Aragón el 70% de las empresas y colegios que organizan cursos en el extranjero no cumplen la normativa vigente

La Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero (Aseproce) asegura que el 70% de las academias y colegios que promocionan viajes para aprender idiomas fuera de España "no cumplen con la normativa vigente" y denuncia que muchas empresas operan sin estar dadas de alta como agencia de viajes ni contratar seguros de responsabilidad civil.

"Se produce la paradoja de que, aunque una de estas empresas tenga contratado un seguro, la aseguradora no quiera dar ninguna indemnización en el caso de que haya un problema porque la empresa no está dada de alta como agencia de viajes", ha advertido el presidente de Aseproce, Óscar Porras, en una rueda de prensa celebrada este martes en Madrid.

Según el presidente de Aseproce, que integra a 55 empresas, "un colegio no es una agencia de viajes, no tiene los seguros obligatorios de una agencia de viajes", y ha asegurado que su asociación ha iniciado denuncias contra empresas "intrusistas" en el sector.

En concreto, Porras ha afirmado que su organización denunció el pasado mes de septiembre a 24 colegios y academias en un juzgado de lo mercantil. "Y se ha admitido a trámite", ha asegurado, lamentando que las consejerías autonómicas que deberían velar por el cumplimiento de la normativa no han actuado contra estas empresa, según el presidente de Aseproce.

Precios bajo sospecha

Aseproce ha expuesto datos del crecimiento de los viajes al extranjero para aprender idiomas. Esta asociación asegura que el año pasado 120.000 españoles salieron a otro país con este propósito, un 20% más que en 2017, siendo Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y Canadá los destinos preferidos.

"Siempre recomendamos a los padres que comparen y vean", ha sugerido Porras, señalando la importancia de comprobar que los cursos cumplen con todos los requisitos y cuentan con los seguros pertinentes para evitar problemas en la estancia de sus hijos en el extranjero.

"Puede ocurrir que no esté contratado un seguro médico, y el estudiante se haga un esguince. En Reino Unido podrían atenderle con la tarjeta sanitaria europea, pero si ocurre en Norteamérica y no tienes un seguro privado estás vendido, y las facturas en un hospital de Estados Unidos son de agárrate y no te menees", ha explicado el presidente de Aseproce.

Por ello, la patronal de cursos de idiomas en el extranjero alerta contra las ofertas. "Un programa para un estudiante de tres meses en verano que lleve incluido el curso, los traslados y el alojamiento puede costar unos 2.800 euros aproximadamente. Si es más barato, hay que desconfiar", aseguran desde Aseproce, recordando que las empresas de la organización tributan un 21% de IVA mientras un colegio está exento de realizar ese pago por la misma actividad.