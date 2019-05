ITAINNOVA asiste a ChemPlastExpo para mostrar proyectos de nuevos materiales y modelos predictivos

El Instituto Tecnológico de Aragón ITAINNOVA estará presente la próxima semana en ChemPlastExpo, en Madrid, que está considerada como la cita más más importante de los sectores químico y plástico. Se celebrará del 7 al 9 de mayo en IFEMA.

Los sectores químico y de transformación del plástico son fundamentales para todos los demás sectores industriales puesto que proveen materia prima, soluciones y productos para todos ellos. De ahí que su importancia es capital para toda la industria nacional, han destacado desde la organización.

El automóvil, transporte, farmacia, alimentación, agricultura, consumo, energía, agua, comunicación, todos dependen del sector químico y del plástico en sus productos y procesos. Ambos generan ya el 13,4 por ciento del Producto Industrial Bruto de España, constituyendo un sector estratégico para la economía española en su conjunto al contribuir, de manera directa, indirecta e inducida al 5,8 por ciento del Producto Interior Bruto y generar empleo para el 3,5 por ciento de la población activa ocupada.

"Porque ambos son necesarios y multiplicadores de crecimiento y producción, ChemPlastExpo se sitúa en el centro de las cuestiones que afectan a la industria", han subrayado desde la organización en una nota de prensa del Gobierno de Aragón.

ITAINNOVA llevará hasta allí ejemplos de proyectos relevantes en el desarrollo de nuevos materiales así como una actualización de los servicios de ensayos en materiales poliméricos.

Además, dará a conocer el último desarrollo realizado para las empresas de inyección de plásticos, que consiste "en una herramienta web que permite predecir y optimizar los parámetros del proceso de inyección de plásticos para conseguir un proceso robusto, de calidad y al menor coste posible", ha explicado el ingeniero de ITAINNOVA, Alberto Ortega.

Proceso

A partir de cierta información previa sobre la pieza, molde y máquina que deberá ser suministrada por el cliente, la herramienta web construye un modelo predictivo que permite al usuario final conocer cómo evolucionan las características más relevantes del producto y del proceso en función de una combinación determinada de parámetros de máquina.

El usuario puede seleccionar los valores que desee para los principales parámetros de inyección y la herramienta le proporciona de manera instantánea una estimación de las propiedades y características del proceso resultante y producto fabricado.

La herramienta permite una exploración interactiva y rápida de los resultados, por parte del usuario final, "con opciones que mejoras de calidad de pieza y optimización de costes de inyección", indica Ortega.

Proyectos

La miembro del equipo de Tecnologías Materiales y Componentes de ITAINNOVA, Cristina Crespo ha apuntado que entre los proyectos que van a mostrar en Madrid destaca el proyecto europeo SMARTFAN ("Smart by Design and Intelligent by Architecture for turbine blade fan and structural components systems").

Este proyecto está actualmente en curso e ITAINNOVA participa en varios paquetes de trabajo, relacionados, tanto con el desarrollo de nuevos materiales como con la simulación del comportamiento de los materiales desarrollados.

Cristina Crespo ha detallado que en cuanto a los nuevos materiales, su actividad está orientada a dos líneas: Materiales autoreparables (Development of smart polymer based on thermoplastic matrix for healing), basado en la utilización de nanopartículas magnéticas, que mediante la aplicación de un campo magnético externo, son capaces de calentarse. La fusión del polímero -provocado por el calentamiento de éstas partículas- permitirá "reparar" las grietas generadas. El material autoreparable a desarrollar en el proyecto está pensado que pueda utilizarse para impresión 3D.Y Materiales autosensores (Development of self-sensing polymer based on chromophores substances).

"En este caso se están desarrollando microesferas que contienen materiales cromóforos que se liberarán en el caso de rotura y ayudarán a identificar dónde se encuentra la grieta o rotura".

ITAINNOVA también va a llevar a Madrid ejemplos del material desarrollado en otro proyecto europeo "LIMOWOOD". "En este caso, se desarrolló un material de base polipropileno reciclado reforzado con material celulósico, madera. El material desarrollado tiene propiedades mecánicas comparables a los existentes actualmente en el mercad, pero con el aporte de "eco-friendly", al ser matriz polimérica reciclada y refuerzo base bio", ha concluido Crespo.

CHEMPLASTEXPO Respecto a la exposición de ChemPlastExpo, en esta edición, con más de 200 firmas que acuden a la cita se mostrarán sus innovaciones, novedades, soluciones, maquinaria y productos a los visitantes en un espacio atractivo y dinámico que contará con contenidos mercados y la sostenibilidad a través de la economía circular.

Siempre pensando en las inquietudes, intereses y necesidades de industria química y de transformación del plástico, pero, sobre todo, en sus industrias clientes, los programas ofrecen un abanico de sesiones realmente variado y relevante para todos aquellos interesados en la evolución de la industria y su futuro inmediato.

Con ponentes de la administración, los centros tecnológicos, las empresas más punteras, la universidad, agencias y organismos nacionales y europeos, las sesiones ofrecerán contenidos y debates del más alto nivel con muchos casos concretos de éxito.

Así el visitante y el asistente a los congresos encontrará productos, innovaciones, maquinaria, soluciones, contactos e información enriquecedora sobre temas como la digitalización, la robótica, el IoT, la automatización, la ciberseguridad, la impresión 3D, las directivas, la economía circular, la seguridad y prevención, la colaboración público privada, el transporte, la agricultura, la biotecnología, la nanotecnología, los nuevos materiales, los plásticos biodegradables y compostables y el desarrollo sostenible a través de casos concretos contados por los expertos.

Según datos publicados este mismo mes por la federación empresarial de la industria química española, ésta alcanzó una cifra de negocios de 65.647 millones de euros en 2018, lo que supone un crecimiento histórico del 4 por ciento respecto al año anterior y ha acumulado en los últimos cinco años un crecimiento del 19 por ciento que asciende al 32 por ciento si se toma como referencia 2007, el año previo a la crisis.

El sector químico es, a escala global, la industria que muestra mayores expectativas de crecimiento en el mundo previéndose que hasta 2030 duplicará su dimensión productiva y su cifra de negocios. Estas expectativas de crecimiento están generando, simultáneamente, un fuerte incremento de la inversión de la industria química en el mundo, que tan solo en 2018 superó los 250.000 millones de euros.

ChemplastExpo cuenta con un importante apoyo institucional con más de 40 entidades del sector estarán presentes como Enterprise Europe Network, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, AECQ, AEMAC, AIMPLAS, AIQBE, ANAIP, ADELMA, ANQUE, Centro Español de Plásticos, , Centro Tecnológico AITIIP, IASP (global network for science parks and areas of innovation), ChemMed, ChemSpain, COASHIQ, Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunidad Valenciana, Colegio Oficial de Químicos de Valencia, Fundación Parque Científico de Madrid, la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain, PlasticsEuropE y SusChem España.